A Palestina alerta contra a limpeza étnica da Israels continuação na Cisjordânia

Palestina Ele alertou no sábado em andamento de Israel “Limpeza étnica“No norte, ele ocupou a Cisjordânia e solicitou que uma” empresa “force a resposta internacional Israel Para parar seus crimes em campos de refugiados.

Ele Ministério das Relações Exteriores da Palestina Ele emitiu uma declaração de aviso “contra as contínuas forças de ocupação israelenses que cometem o crime de limpeza étnica e aplicação de deportação forçada e o deslocamento de nosso povo no norte no norte BancoEsvaziando -os de seus residentes, como é o caso nos campos de Jenin, Tulkarem e Faraa, em uma violação descarada do direito internacional, da lei humanitária internacional e das convenções de gin.

O governo israelense usa chamadas para expulsar nosso povo de Gaza Pull Para aprofundar e expandir seu deslocamento dos campos da Cisjordânia, alterando suas características e realidade, acrescentou.

Ele também declarou que o Banco “Ele é testemunha do atual Nakba como precursor de imposição de maior controle da ocupação e sua consolidação em preparação para anexá -la, incluindo Jerusalém OrientalUsando qualquer oportunidade para estabelecer um estado palestino no campo, algo que os membros do governo israelense declaram com orgulho, dirigido pelo primeiro -ministro. Benjamin Netanyahu e seus aliados da extrema direita.

A ofensiva militar israelense, que começou em 21 de janeiro no norte ocupado BancoEle apontou para a cidade de Jenin, seu campo de refugiados e as cidades vizinhas, matando 25 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.

Junto com a operação em andamento em Jenin CampO exército israelense agrediu várias cidades vizinhas, incluindo Qabatiya e Burqin.

A escalada israelense segue cessar-fogo E o acordo de troca de prisões em Gaza em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de bombardeio israelense, que matou quase 48.200 palestinos e devastou o enclave.

Desde que a guerra começou em 7 de outubro de 2023 ,, Forças israelenses e colonos Eles mataram pelo menos 905 palestinos no Banco Ocupado, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina.