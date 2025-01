A participação eleitoral nas eleições presidenciais na Bielorrússia foi de 81,5 por cento

“Às 18h, a participação foi de 81,5%”, observou Baldovskaya em entrevista coletiva.

Anteriormente, o chefe da Comissão Eleitoral Central da Bielorrússia, Igor Karpenko, disse numa conferência de imprensa que até às 16h00, 75,49 por cento dos cidadãos do país tinham votado nas eleições. Ao mesmo tempo, a maior participação na altura foi registada na região de Mogilev: 83,12 por cento.

Recordemos que as eleições presidenciais terão lugar na Bielorrússia no domingo. No período de 21 a 25 de janeiro, os bielorrussos puderam votar antecipadamente nas eleições presidenciais.