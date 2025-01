A partir de 15 de fevereiro, os moscovitas terão que pagar para viajar ao longo do MSD.

O diâmetro de alta velocidade vai do norte da capital – da rodovia M-11 Neva a São Petersburgo até a M-2 Crimeia com acesso à rodovia de alta velocidade M-12 Vostok em construção. Desde janeiro de 2023, as viagens nesta estrada são pagas para todo o tráfego de trânsito – os motoristas com placas fora de Moscou e da região de Moscou pagam 950 rublos para viajar nela. Isso está sendo feito para garantir que a rodovia, construída para melhorar a situação do transporte na capital, não se transforme em mais uma via de trânsito.

No entanto, em pouco mais de um ano, o congestionamento nas autoestradas aumentou para 6 a 7 pontos durante a hora de ponta, com os proprietários de automóveis a conduzirem a uma média de 48 km/h. Para aliviar o congestionamento e tornar as viagens ao longo do ISD previsíveis a tempo, como se pretendia durante a construção do diâmetro, o departamento de transportes da capital decidiu cancelar as viagens gratuitas para os moscovitas. Caso contrário, a carga na rodovia pela manhã e à noite já ultrapassará 7 a 8 pontos em 2025, e em 2026 atingirá todos os 9 pontos.

O que acabará por mudar para os residentes da capital? A partir de 15 de fevereiro, o diâmetro será dividido em nove seções pagas, cada uma custando 5 rublos. Você paga apenas viagens durante a semana, das 7h00 às 11h00 e das 16h00 às 20h00. O departamento calculou que um motorista cobre atualmente em média três trechos, portanto terá que pagar 15 rublos. As viagens só serão consideradas pagas se o carro tiver entrado e saído do local dentro do horário pago. E, por exemplo, se um carro chega às 6h55 e sai às 7h30, ou chega às 10h55 e sai às 11h30, a viagem é gratuita.

“As tarifas atuais são apenas uma formalidade, porque mesmo que um motorista percorra todos os trechos, ele ainda pagará menos do que custa hoje uma passagem de bonde na capital. o que provavelmente será comparável ao custo de viajar pela Avenida Bagration – até o substituto norte da Kutuzovsky Prospekt, e isso é cerca de 650 rublos”, disse ao RG um professor da Escola Superior de Economia, diretor científico. Instituto de Economia e Política de Transportes Mikhail Blinkin.

Os moscovitas, disse ele, deveriam compreender que essas rodovias estão sujeitas a pedágios em todo o mundo. O dinheiro para viagens é usado para construir novas infra-estruturas de transporte. “Cinco rublos e até 45 rublos não é um preço de barreira que forçará os moscovitas a mudar para o transporte público. Pelo contrário, é um preço que forçará os residentes da cidade a habituarem-se às viagens pagas no MSD, e então as tarifas e os tempos de viagem mudarão. Foi o que aconteceu com a introdução do estacionamento pago: no início, uma hora dentro das avenidas custava 50 rublos, e agora de 380 a 600 rublos. Quando viajar ao longo do MSD ficará mais caro? Os moscovitas farão uma escolha: pagar ou mudar para um transporte urbano mais barato”, disse Alexander Shumsky, chefe do centro especializado Probok.net.

No entanto, não é certo que haverá menos motoristas na cidade. Em média, os moscovitas registam 100.000 veículos novos por ano, 30% dos quais são carros propriedade de cidadãos que anteriormente viajavam em transportes públicos, mas com o advento de estradas confortáveis ​​​​mudaram para carros. “Os moscovitas deveriam aprender a viajar para o centro da cidade através de transporte público e ter um carro para viagens fora da cidade”, diz Mikhail Blinkin.

Os custos de todas as viagens diárias no MSD são somados, após o que o motorista recebe o valor total em cinco dias. Você pode pagar sua viagem através do aplicativo “Estacionamento da Rússia”, no site msd.mos.ru, Serviços do Estado ou em aplicativos bancários. Perguntas sobre pagamento podem ser respondidas pela linha direta +7 (495) 539-54-54 ou 3210 de um telefone celular.