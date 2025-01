A partir de 1º de fevereiro, os Estados Unidos introduzirão tarefas sobre mercadorias do Canadá, México e China. Trudeau pediu aos canadenses que se preparassem para “tempos difíceis”

O presidente dos EUA, Donald Trump, apresenta tarefas sobre bens do Canadá, China e México, eles entrarão em vigor em 1º de fevereiro. Isso foi anunciado pelo secretário de impressão da Casa Branca Caroline Livitt, transferências Reuters.

Para o Canadá e o México, o valor da taxa será de 25%, para a China – 10%.

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau disse que o Canadá levaria medidas “poderosas, mas razoáveis” de respostas para todas as tarefas introduzidas pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele disse que os moradores do país devem se preparar para tempos difíceis.

“Não vou decorar – nos próximos dias e semanas, nosso país pode enfrentar tempos difíceis. Sei que os canadenses podem ficar preocupados e preocupados, mas quero saber que o governo federal os apoia” – – – Maldições Suas palavras de guardião.

75% das exportações do Canadá caem para os EUA.

Fontes da Reuters Aprovadoque Trump pode adiar a introdução até 1º de março. “Eu vi essas mensagens, isso não é verdade”, comentou um porta -voz da Casa Branca nesta publicação.

O Guardian observa que no Canadá e no México eles já desenvolveram medidas de resposta contra os Estados Unidos, o que “aumenta a probabilidade de uma guerra comercial destrutiva”.

Depois de vencer a eleição, Trump anunciou que, depois de retornar à Casa Branca, ele assinaria todos os documentos necessários para introduzir 25 % das tarefas aos bens do México e do Canadá. Ele explicou isso pelo fato de o México impedir os migrantes ilegais nos Estados Unidos, e o Canadá deve interromper o fluxo de drogas nos Estados Unidos, especialmente o fentanil.

