A partir de partir o coração do aluno do Kiit Nepali para sua mãe antes da tragédia: ‘Indo para o festival’

Prakriti Lamsal, um estudante de 20 anos e 20 de ano -ano do Instituto de Tecnologia Industrial de Kalinga em Odisha (Kiit), morreu por suicídio em sua sala de abrigo na tarde de domingo (16 de fevereiro), lo lo que causou distúrbios no campus. O desenvolvimento causou protestos, principalmente de Nepals, no campus da universidade em Bhubaneswar.

Os sindicatos de estudantes afiliados ao Congresso Nepalês, ao Centro de CPN-Maoísta e ao socialista uniforme da CPN também organizaram protestos em vários lugares em Katmandu, gritando slogans para a segurança dos estudantes nepalês atualmente na Índia. Após o incidente, a polícia prendeu seis pessoas até agora, de acordo com o relatório da PTI.

A última chamada do aluno do Kiit Nepali para sua mãe Sua família está lidando com dor inimaginável após a morte súbita de sua filha. A última vez que eles conversaram, tudo parecia estar bem. Mas apenas algumas horas depois de um telefonema aparentemente comum, ele terminou sua vida, terminou tragicamente.

O pai de Prakriti, que dirige um negócio no setor de processamento de alimentos, compartilhou: “Ele chamou sua mãe às 14h51 no domingo e parecia completamente normal. Ele mencionou que estava indo para o festival e talvez não seja capaz de receber pedidos por um tempo devido a problemas de rede. Entre as 17h e as 17h30 no domingo, recebemos uma ligação das autoridades da universidade … “, disse o News 18.

A polícia entrega o corpo discente do KIIT; ser transferido para o Nepal Enquanto isso, a polícia entregou o corpo da menina ao pai, Sunil Lamsal, depois de um exame post mortem em Aiims Bhubaneswar. No entanto, o corpo permaneceu no necrotério e será transferido para o Nepal na quarta -feira.

Expressando preocupação com a segurança de estudantes internacionais no instituto, o pai da garota disse no início do dia: “Eles (Kiit) convidaram os alunos a ingressar no Instituto e garantiram toda a segurança. Enviei minha filha para estudos para estudos superiores, mas O que aconteceu aqui não é aceitável.

Odisha Kiit Signature of Death: Painel de sonda de formulários do governo O governo de Odisha constituiu na terça -feira um comitê de investigação para determinar as circunstâncias que levaram à morte não natural da garota nepalesa de 20 anos no abrigo do KIIT e o que levou o instituto a emitir cartas de suspensão a estudantes que buscaram justiça.

O painel é chefiado pelo secretário principal adicional (início). Os outros membros são secretários do ensino superior e os departamentos de desenvolvimento e desenvolvimento infantil das mulheres.

Em 16 de fevereiro, a estudante do terceiro ano da BTECH, Prakriti Lamsal, foi encontrada morta em sua sala de albergue.

