A pena de morte cancelada, as violações dos homens, os assassinatos, a garota mais nova dos surdos em Madhya Pradesh

Um estuprador condenado, agora acusado de estuprar uma garota de um discurso de 11 anos e um discurso auditivo no distrito de Rajgarh, em Madhya Pradesh, foi preso em 19 de fevereiro em uma operação conjunta pela polícia estadual, juntamente com as forças de Rajasthan e Uttar Pradesh.

Leia também: homem de Bengala Ocidental condenado à morte por enforcamento por estuprar um filho de 7 meses, tentando assassinato

Segundo os relatos, a polícia monitorou de perto todos os movimentos do suspeito. Apesar de seus esforços para fugir da captura alterando a localização com frequência, a polícia de Rajgarh usou vigilância de alta tecnologia e uma rede de inteligência avançada para rastreá -la continuamente.

Leia também: Kerala Minor Dalit Athlete Estupro Caso: Polícia prenda 57 homens; Caça por dois no exterior

A polícia revisou imagens de 136 câmeras de CCTV, identificou 79 pessoas e analisou os registros de chamadas de mais de 700 números de celular em sua investigação. Finalmente, Ramesh Khati foi capturado no distrito de Rajgarh. O distrito de Rajgarh SP Aditya Mishra compartilhou a história criminal de Khati com a TV da Índia hoje, apontando que ela é uma série criminosa com padrões consistentes do crime.

Leia também: Mulher raspada no carro em movimento por 4 homens depois de pegar o elevador, batendo com barra de ferro e abandonado em Udaipur

O relatório também apontou que, no início de 2003, ele foi condenado por estuprar uma garota de cinco anos e completou 10 anos de prisão. Após sua libertação em 2014, ele estuprou uma garota de oito anos no distrito de Sehore.

Após seu lançamento, Ramesh Khati foi contratado em um caso de assalto em 2013 e, em 2014, ele estava novamente envolvido em um caso POCSO, conforme relatado pelo que foi relatado por Indian Express.

Leia também: A Suprema Corte absolve o acusado Chandrabhan Sanop no caso do estupro de Esther Anuhaya

Segundo a polícia, o Tribunal de Primeira Instância inicialmente entregou a ele uma sentença de morte. No entanto, o Tribunal Superior revogou a sentença de morte por razões técnicas, citando que o pai da vítima estava presente durante o desfile de identificação, o que pode ter influenciado os resultados, de acordo com o relatório de Índia hoje.

Os casos de violação infantil, incluindo todas as formas de ataques penetrantes, tiveram um aumento incrível de 96 % de 2016 para 2022, de acordo com uma análise dos dados do NCRB feitos pelo grito de ONGs dos direitos das crianças.

(Com entradas das agências)

Fonte