Em 10 de fevereiro, a Rússia comemorou o Memorial Day de Alexander Sergeyevich Pouchkine. Foi naquele dia, em 1837, de uma lesão fatal recebida em um duelo que ele morreu. Em homenagem a este evento nas cidades do país, vários eventos ocorrem.

Assim, em 11 de fevereiro no Museu Ivan Turgenev, em Orel, o desempenho dos sete pushkins durante a semana começou. De acordo com o Ministério da Cultura na região de Oryol, o público viu a peça “Mozart e Salieri”. Nos dias seguintes, o público apresentará a produção sobre as obras de Pushkin “The Scanty Knight”, “Eugene Onegin”, “Peak Lady”, “Boris Godunov”, “Fountain Bakhchisarai” e “The Tale of the Dead Princess e os sete e sete heróis ”.

A propósito, “Seven Pushkins in the Week” é um programa de aniversário. Foi preparado pelo teatro popular com o nome de Turgenev “Joven” para o 225º aniversário do gênio da literatura russa e o 25º aniversário da equipe criativa.