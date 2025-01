A pesquisa do buraco negro refutou dados de simulação de computador

Uma equipe internacional de astrônomos descobriu que os buracos negros giram muito mais rápido do que as simulações de computador mostraram.

“O problema é que a massa de um buraco negro é difícil de medir e a sua taxa de rotação ainda mais difícil. No entanto, ter números precisos é importante se quisermos compreender a evolução dos buracos negros.” citações Coautor do estudo Phys.org, Logan Fries, da Universidade de Connecticut.

A pesquisa foi conduzida como parte do Projeto de Mapeamento de Reverberação do Sloan Digital Sky Survey. Uma equipe de cientistas assumiu uma tarefa difícil: medir a velocidade de rotação dos buracos negros ao longo da história cósmica.

“Estudámos buracos negros gigantes encontrados nos centros das galáxias desde hoje até há 7 mil milhões de anos”, disse Fries. Além disso, os pesquisadores fizeram observações detalhadas de discos de acreção conectados, nome dado às regiões mais próximas do buraco negro, onde a matéria se acumula e se aquece à medida que espirala. As características de centenas de buracos negros foram medidas e os resultados obtidos surpreenderam a equipe.

“Inesperadamente, descobrimos que os buracos negros giravam demasiado depressa para terem sido formados apenas pela fusão de galáxias,” explica Fries. “Devem ter-se formado em grande parte a partir da queda de material, o que gradualmente aumentou o tamanho do buraco negro e acelerou a sua rotação.”

Para entender por que os buracos negros giram muito mais rápido do que os modelos previstos, a equipe planeja realizar medições espectrais. Isto também ajudará a compreender como exatamente a massa do buraco negro cresce ao longo do tempo.