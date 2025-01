A pessoa mais velha do mundo, Tomiko Itooka, morre no Japão aos 116 anos

A pessoa mais velha do mundo, Tomiko Itooka, morre no Japão aos...

Tomiko Itooka, a pessoa mais velha do mundo e residente em Ashiya, no Japão, morreu aos 116 anos, anunciou a cidade no sábado, 4 de janeiro. Em comunicado, o prefeito de Ashiya disse que Tomiko Itooka tinha quatro filhos e cinco netos e que morreu no dia 29 de dezembro em uma casa de repouso onde permanecia desde 2019.

Ele nasceu em 23 de maio de 1908 no centro comercial de Osaka, perto de Ashiya, quatro meses antes do lançamento do Ford Modelo T nos Estados Unidos.

Itooka foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo depois que a espanhola María Branyas Morera morreu em agosto de 2024, aos 117 anos. “A Sra. Itooka nos deu coragem e esperança ao longo de sua longa vida”, disse o prefeito de Ashiya, Ryosuke Takashima, 27. anos. .

“Agradecemos por isso”, disse o prefeito.

Tomiko Itooka, uma dos três irmãos, testemunhou guerras mundiais, pandemias e avanços tecnológicos notáveis ​​durante sua vida. Quando era estudante, também gostava de jogar futebol.

Quando era mais velha, Tomiko Itooka gostava de banana e Calpis, um refrigerante de leite popular no Japão, segundo comunicado do prefeito.

As mulheres normalmente desfrutam de longevidade no Japão, mas o país enfrenta um agravamento da crise demográfica, à medida que a crescente população idosa gera custos médicos e de bem-estar cada vez mais elevados, com uma mão-de-obra cada vez menor para pagá-las.

Em Setembro, o Japão reportava mais de 95.000 centenários, dos quais 88 por cento eram mulheres. Dos 124 milhões de habitantes do país, quase um terço tem 65 anos ou mais.

