A poderosa tempestade de inverno que despejou neve no sul dos EUA mantém seu controle gelado | Notícias do mundo

Atlanta: Os cancelamentos de voos se acumularam e as autoridades estaduais alertaram no sábado sobre a continuação de estradas perigosas após uma tempestade de inverno que fechou escolas e interrompeu as viagens em partes do sul dos Estados Unidos.

Uma tempestade que trouxe neve fria e úmida para o sul estava se movendo para o mar na costa leste no sábado, deixando para trás uma previsão de pancadas de neve nos Montes Apalaches e na Nova Inglaterra. Mas as temperaturas deverão cair após o pôr do sol de sábado no sul, aumentando o risco de a neve derretida voltar a congelar e as estradas ficarem traiçoeiramente geladas.

“Definitivamente não creio que tudo vá derreter completamente”, disse Scott Carroll, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em Atlanta. “Especialmente nas estradas secundárias provavelmente ainda haverá alguma lama.

As estradas principais estavam quase todas livres, mas poucos se aventuraram a sair na manhã de sábado. O Atlanta Hawks adiou o jogo de basquete profissional que deveria realizar na tarde de sábado contra o Houston Rockets, alegando condições de gelo.

Os principais aeroportos, incluindo Atlanta e Charlotte, na Carolina do Norte, continuaram a relatar interrupções. Enquanto os voos estavam operacionais, as companhias aéreas cancelaram e atrasaram mais voos depois que o clima de sexta-feira retardou as viagens aéreas. Na tarde de sábado, cerca de 1.000 voos de entrada e saída do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta foram cancelados ou atrasados, de acordo com o software de rastreamento FlightAware.

Sarah Waithera Wanyoike, que mora no subúrbio de Lilburn, em Atlanta, estava começando seu segundo dia no aeroporto de Atlanta no sábado. Wanyoike chegou ao aeroporto mais movimentado do mundo antes do amanhecer de sexta-feira para apanhar um voo da Ethiopian Airlines, a caminho do trabalho no Zimbabué.

O avião embarcou com atraso na sexta-feira, mas nunca partiu, devolvendo os passageiros ao portão após taxiar e só decolando por seis horas. Wanyoike disse que sua bagagem permaneceu presa no avião e ele não se atreveu a tentar voltar para casa porque foi orientado a retornar ao portão antes do amanhecer de sábado.

“Ontem à noite as pessoas dormiram com os seus bebés no chão”, disse Wanyoike.

A Delta Air Lines, a maior companhia aérea no aeroporto de Atlanta, disse na sexta-feira que estava “trabalhando para se recuperar” no sábado, dizendo que os cancelamentos seriam piores entre os voos matinais porque as tripulações e os aviões não estavam onde deveriam estar depois. A companhia aérea cancelou 1.100 voos na sexta-feira.

Enquanto isso, a cidade de Richmond, Virgínia, suspendeu seu aviso de fervura de água na manhã de sábado, quase uma semana depois que a tempestade de neve de segunda-feira cortou a energia e causou o mau funcionamento do sistema de água da cidade.

O prefeito Danny Avula disse que os testes de laboratório confirmaram que a água de Richmond era segura para beber, acrescentando que os avisos de água fervente também foram suspensos para alguns condados vizinhos.

A interrupção temporária do sistema de água afetou mais de 200 mil pessoas, algumas das quais ficaram sem água nas suas casas devido à diminuição da pressão.

A chuva congelante causou cortes de energia para mais de 110.000 pessoas na Geórgia na noite de sexta-feira, mas a maior parte da energia foi restaurada no sábado. O Serviço Meteorológico Nacional informou que pequenas quantidades de gelo se acumularam em torno de Atlanta devido à chuva congelante.

Partes do oeste montanhoso da Carolina do Norte viram até 4,5 centímetros de neve em um período de 24 horas que terminou às 7h de sábado, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. E partes do Médio Tennessee viram quase 15 centímetros de neve na manhã de sábado.

No início desta semana, a tempestade trouxe muita neve e estradas escorregadias para grande parte do Texas e Oklahoma antes de seguir para o leste. Arkansas e Carolina do Norte mobilizaram tropas da Guarda Nacional para tarefas como ajudar motoristas retidos, e os governadores declararam estado de emergência.

Empresas e igrejas começaram a cavar sob vários centímetros de neve que caiu em Nashville, Tennessee, para reabrir no fim de semana.

No Templo de Louvor de Judá, os membros da igreja no sábado removeram, salgaram e sopraram a neve das calçadas e do estacionamento antes dos cultos de domingo.

“Não vamos usar a desculpa de um estacionamento com neve para não aparecer e louvar a nosso Deus amanhã”, disse o Élder Myyah Lockhart.

Andy Atkins, coproprietário do food truck Bad Luck Burger Club em East Nashville, limpou as mesas de piquenique com uma vassoura e removeu a neve da calçada em frente ao seu negócio. Ele fechou o caminhão na sexta-feira, mas esperava que os clientes chegassem no sábado.

“Ter um dia de folga é bom para a alma, mas faz mal para a carteira”, disse Atkins.

As aulas foram canceladas para milhões de crianças do Texas à Geórgia e do extremo leste até a Carolina do Sul na sexta-feira, proporcionando-lhes um raro dia de neve. Autoridades do norte do Alabama disseram no sábado que as escolas podem permanecer fechadas na segunda-feira se o gelo não derreter nas estradas secundárias.

A tempestade acumulou mais de um ano de neve em algumas cidades.

Até trinta centímetros caíram em algumas partes do Arkansas, e houve relatos de quase 25 centímetros em Little Rock, o que representa uma média de 3,8 centímetros por ano.

Mais de 7 polegadas caíram no Aeroporto Internacional de Memphis, no Tennessee. A cidade normalmente vê 2,7 polegadas por ano.

A tempestade atingiu até 7 polegadas em alguns lugares no centro de Oklahoma e no norte do Texas.

O vórtice polar de ar ultrafrio geralmente gira em torno do Pólo Norte, mas às vezes se aventura para o sul, em direção aos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Alguns especialistas dizem que estes tipos de eventos estão a acontecer com mais frequência, paradoxalmente, devido ao aquecimento mundial.

A onda de frio coincidiu com raros incêndios florestais em janeiro que devastaram a área de Los Angeles.