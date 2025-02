A polícia de Assam emitiu uma citação para Youtuber Ranveer Allahbadia, Ashish Chanchlani e outros em piadas vulgares no latente da Índia. A polícia também convocará os três membros do painel restantes: Samay Raina, comediante e apresentador, o criador do conteúdo apoia Mukhija e o comediante Jaspreet Singh.