A polícia de Jammu e Caxemira apreende propriedades no valor de Rs 1 crore em operação antidrogas em Anantnag

Em uma grande campanha para conter a ameaça das drogas e desmantelar as redes de narcóticos no Vale da Caxemira, a polícia de Anantnag anexou na segunda-feira propriedades no valor de Rs 1 crore sob as disposições da Lei de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas (NDPS), disseram as autoridades. A polícia está a realizar uma campanha activa para combater crimes relacionados com drogas e dissuadir os infractores em Anantnag.

Durante a operação, a polícia de Anantnag invadiu e apreendeu uma casa residencial térrea e um terreno, avaliado em Rs 20 lakhs, pertencente a Bilal Ahmad Rather em Nowshera. Foi registado um caso contra Bilal ao abrigo das secções relevantes da Lei sobre Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (NDPS) de 1985, ligado à recuperação de uma quantidade substancial de substâncias estupefacientes.

Outra propriedade residencial no valor de Rs 40 lakh, pertencente a Mohammad Ashraf Ganaie, também foi apreendida em Sirhama, Srigufwara. De acordo com um caso registado ao abrigo da Lei NDPS, um enorme esconderijo de drogas contrabandeadas foi recuperado de propriedades pertencentes a Ganaei, acrescentaram as autoridades.

Numa outra apreensão, foi anexada uma casa avaliada em Rs 40 lakh, de propriedade de Rouf Ahmad Nanda, residente de Ainoo em Aishmuqam. Foi registrado um caso contra Nanda no âmbito da lei antidrogas.

Segundo as autoridades, os bens apreendidos permanecerão sob custódia das autoridades até que o processo judicial seja concluído. “Estas ações decisivas visam perturbar a infraestrutura financeira das redes de tráfico de drogas e enviar uma mensagem forte aos criminosos”, disse um funcionário.

A polícia de Anantnag também apelou ao público para ajudar a força na luta contra o tráfico de drogas, partilhando qualquer informação relevante. “Juntos podemos trabalhar para criar uma sociedade mais segura e livre de drogas”, disse ele.