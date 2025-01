A polícia de Kota prende 4 jovens por fraude financeira e enviando dinheiro para as cibers cibernéticas chinesas

Quatro jovens foram presos em Jodhpur, Rajastão, por supostamente desviar 50 milhões de rúpias, tornando -as criptomoedas em conivência com as ciberngelas chinesas e abrindo quase 35 contas bancárias falsas, informou a polícia no domingo.

O líder de gangue é um aluno da décima série que, juntamente com seus amigos, completou 50 milhões de rúpias em criptomoedas e as enviou para a China, acrescentou a polícia. O modus operandi foi revelado depois que a polícia prendeu o autor intelectual e seus quatro cúmplices e os interrogou.

Vinod Kumar, chefe da delegacia de polícia cibernética, disse em 16 de janeiro que a polícia de Kota prendeu os réus Akshay Kumar, Rakesh, Ramdin e Bhom Singh de Jodhpur. Eles operaram em Kota.

O interrogatório inicial revelou que o dinheiro da fraude foi transferido para outras contas. Depois de converter o dinheiro desviado, os réus usaram para deduzir sua comissão e enviar o restante aos cúmplices chineses, disse Kumar.

Nesta fraude, em cerca de sete meses, o réu virou moeda indiana no valor de cerca de 50 milhões de rúpias em criptomoedas e a enviou para a China.

Durante a investigação policial, foram encontrados os telefones celulares de todos os acusados ​​e mais de 11 mil capturas de tela relacionadas a várias transações foram encontradas.

Além disso, ele revelou que o dinheiro foi depositado entre 30 e 35 contas bancárias diferentes.

Através dessas contas, os réus trabalharam para se livrar do valor da fraude e usados ​​para dar uma comissão de 15 a 20 % aos detentores das contas.

A polícia solicitou mais informações sobre os detentores das contas aos bancos afetados e o assunto está sendo investigado, acrescentou a polícia.