Na região de Tambov, o tráfico ilegal de álcool, produtos alcoólicos e que contenham álcool foi interrompido. O fato da violação da lei foi revelado pelos policiais de Michurin.

Em duas garagens, funcionários do Departamento de Segurança Económica e Anticorrupção do Ministério da Administração Interna descobriram e apreenderam 2.782 litros de álcool falsificado e 1.015 litros de produtos que contêm álcool.

De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério do Interior russo na região de Tambov, o dono das garagens, um homem de 60 anos, foi levado à delegacia, onde confessou.

Foram designados vários exames, cujos resultados revelarão os danos causados ​​​​aos titulares dos direitos autorais. A questão da abertura de um processo penal está actualmente a ser decidida.