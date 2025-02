A polícia de Tamil Nadu atirou em Ganrape, acusado da polícia de Tamil Nadu pelo réu de gangreca; Um tiro na perna, outro ferido – Tamil Nadu News

A polícia de Tamil Nadu abriu fogo contra quatro homens acusados ​​de gangura e roubo. O tiroteio ocorreu na manhã de quinta -feira, quando a polícia enfrentou os suspeitos que se escondem perto de Ponmalai.

Dois dos homens, Sureesh e Narayanan, tentaram atacar a polícia com armas, o que levou a polícia a atirar. Suresh foi espancado na perna, enquanto Narayan caiu e quebrou a perna enquanto tentava escapar. Após o confronto, a polícia prendeu os quatro réus.

As prisões seguiram um incidente em 19 de fevereiro, quando um casal de Thirupathur subiu uma colina perto da nova parada de ônibus por volta das 15h. Quatro homens se aproximaram deles, os ameaçavam com armas e pegou as jóias de ouro da mulher. Dois dos homens supostamente violaram a mulher, enquanto os outros dois registraram o crime em seus telefones.

Então, os atacantes forçaram o homem a transferir Rs 7.000 de sua conta do GPAY antes de deixar o local.

Quando o casal desceu a colina, os moradores locais viram a mulher chorar. Ela disse a eles o que havia acontecido, mas ela e o marido não foram à polícia e voltaram para sua cidade natal. Os moradores informaram a polícia, que mais tarde visitou o casal em Thirupathur e apresentou a queixa da mulher.

Os suspeitos foram identificados como Kalaiyarasan, 21, Abishek, 20, Suresh, 22, e Narayanan, 21. Kalaiyarasan e Abishek foram presos. Suresh e Narayanan fugiram e depois encontraram escondido perto de Ponmalai.

A investigação está em andamento.