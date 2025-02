A polícia de trânsito relatou detalhes a um terrível acidente sob Rostov

Os detalhes do terrível acidente na estrada perto de Rostov foram conhecidos. O serviço de imprensa da polícia de trânsito da região de Rostov indicou que o incidente ocorreu em 17 de fevereiro a duas da tarde no endereço norte de Rostov-on-Don.

De acordo com informações preliminares, o motorista do VAZ 2101 em carro de alta velocidade colidiu com um caminhão em pé na beira da estrada. O golpe foi tão poderoso que o carro do passageiro foi realmente esmagado, transformando -se em uma pilha de ferro. A parte da frente do carro se atingiu como uma “barra de lata”, e as portas foram eliminadas.

Conforme especificado na polícia de trânsito, no motorista e no passageiro do carro Vaz 2101 receberam assistência médica, eles foram levados ao hospital para um exame mais aprofundado.