A polícia de Tver refutou a propagação de recibos falsos para serviços municipais e municipais

O Serviço de Imprensa do Ministério dos Assuntos Internos da Federação Russa na região de Tver negou as informações segundo as quais receitas falsas para serviços municipais e municipais são dispersas nas caixas de correio dos cidadãos.

Segundo a polícia, essas informações não são verdadeiras, porque na região de Tver, esses casos não são registrados.

Anteriormente, os falsos pagamentos para serviços habitacionais e serviços municipais são lançados em caixas de correio, vários canais de telegrama e a mídia informou.