A polícia desapareceu de contrabando no setor de gás

A polícia e Misrad Bitakhon deixaram de passar o equipamento proibido no setor de gás

Durante a exploração conjunta de funcionários das fronteiras no local e no Departamento de Crimes Econômicos Lahav 433, um caminhão foi realizado no ponto de controle EREB, que foi autorizado a importar ajuda humanitária e o equipamento que não foi não foi Aprovado para transporte, incluindo 650 smartphones, dezenas de cartões SIM, projetores e várias peças de reposição para transporte médio.

O motorista do caminhão, morador de Israel, foi preso em cena e entregue para interrogatório no CIP em Lahav 433.