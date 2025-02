A polícia se transfere em uma visão das eleições temporárias? Superior Bombay Court diz não

O Tribunal Superior de Bombaim anulou uma ordem do Tribunal Administrativo de Maharashtra (MAT) que governara transferências de policiais, lideradas pela Comissão Eleitoral da Índia (ECI) no ano passado, eram temporárias e levariam após as eleições de Lok Sabha.

Um banco de juízes como Chandurkar e Rajesh Patil decidiu que o tribunal não era justificado limitando as transferências ao período eleitoral. “O tribunal não se justificava ao sustentar que as ordens de transferência emitidas ao pessoal da polícia em questão permaneceram efetivas apenas até o momento em que as eleições foram realizadas. As eleições foram concluídas.

A decisão favoreceu o pedido do governo de Maharashtra, afirmando que as transferências sob a seção 22-n (2) da lei policial de Maharashtra eram legais e não estavam ligadas ao período eleitoral. O Tribunal declarou que as transferências foram feitas por razões administrativas e em interesse público.

A questão envolveu 73 policiais, incluindo inspetores, participantes e sub -inspetores, que foram transferidos em fevereiro de 2024, depois que uma diretiva da ECI exigia que os policiais que serviram em seus distritos de origem ou concluíram três anos em um distrito a serem retomados antes de 30 de junho , 2024 ..

O governo de Maharashtra contestou a decisão, argumentando que o tribunal classificou incorretamente as transferências como uma delegação temporária em vez de realocação permanente. O advogado geral, Dr. Birendra Saraf, que representa o estado, argumentou que ordens de transferência semelhantes haviam sido mantidas em casos anteriores.

O principal advogado Prashant Katneshwarkar, que apareceu para os policiais, argumentou que as transferências não tinham justificativa e não cumpriram a seção 22-N da lei policial de Maharashtra. O Tribunal rejeitou esse argumento, argumentando que o governo havia agido de acordo com as diretivas da ECI, que são vinculativas.

O tribunal permitiu que o Estado prosseguisse com as transferências, mas ordenou que o Departamento de Originás considerasse qualquer pedido pendente para os oficiais para a colocação nas vagas disponíveis.