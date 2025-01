A política de dois filhos de Andhra Pradesh mudou quando o ministro-chefe Chandrababu Naidu passou do controle populacional para o estímulo

De menos para mais, o ministro-chefe de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, deu uma guinada de 180 graus na política de dois filhos nos 30 anos desde que foi introduzida pela primeira vez em 1994.

Na verdade, Naidu agora insiste que os indivíduos tenham mais de dois filhos, incentivando-o ao torná-lo elegível para potenciais concorrentes.

Mas será esta realmente a resposta aos desafios das prováveis ​​mudanças demográficas e das consequentes mudanças sociopolíticas?

Num evento em Naravaripalle, uma vila no distrito de Tirupati, Naidu disse na quarta-feira que as pessoas só podem se tornar sarpanch, vereadores ou prefeitos se tiverem mais de dois filhos.

“Houve uma época em que as pessoas com muitos filhos não eram autorizadas a participar em panchayat (eleições) ou em órgãos locais. Agora estou dizendo que as pessoas com menos filhos não podem competir. Você será sarpanch, vereador, presidente de corporação ou prefeito somente se tiver mais de dois filhos”, disse ele.

A mudança de décadas da promoção de famílias pequenas para o incentivo activo de famílias maiores é uma resposta à queda das taxas de fertilidade no estado. Esta mudança marca um afastamento significativo das prioridades demográficas anteriores do estado.

ANTECIPAR O DESAFIO SOCIOECONÔMICO?

O cenário demográfico de Andhra Pradesh mudou drasticamente desde 1994. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde da Família 2019-21, a Taxa de Fertilidade Total (TFT) do estado caiu para 1,7; é consideravelmente inferior ao nível de substituição exigido de 2,1 filhos por mulher. As áreas urbanas registaram uma TFT ainda mais baixa de 1,47, indicando um declínio que, se não for abordado, poderá levar a desafios socioeconómicos a longo prazo.

Naidu parece ter reconhecido estes prováveis ​​desafios e talvez possa acreditar que o que é necessário para se adaptar às realidades contemporâneas é uma revogação da regra dos dois filhos, ou melhor, uma modificação da mesma. De acordo com Naidu, a Índia enfrentaria o desafio iminente do envelhecimento da população até 2047.

“Até 2047 teremos o dividendo demográfico e haverá mais jovens. Depois de 2047, haverá mais idosos… se nascerem menos de dois filhos (por mulher), a população diminuirá. Se (cada mulher) der à luz mais de dois filhos, a população aumentará”, disse Naidu no evento.

“Se não agirmos agora, as nossas aldeias serão esvaziadas e a nossa economia será afectada”, alertou, enfatizando a necessidade de uma abordagem proactiva.

NOVAS PREOCUPAÇÕES SOBRE EQUIDADE E DISCRIMINAÇÃO

Mas se esta for a solução para uma população cada vez menor, trará consigo o seu próprio conjunto de novos obstáculos, especialmente de ordem socioeconómica. Aqueles que Naidu mencionou inadvertidamente enquanto apoiava a política de ter mais de dois filhos.

Durante o evento, o supremo do Partido Telugu Desam destacou que as gerações mais velhas tinham mais filhos, mas a geração atual reduziu a apenas um filho, e mencionou o conceito de ‘rendimento duplo sem filhos’ (DINK).

Dadas as condições económicas prevalecentes no país, o custo de vida em toda a Índia só está a aumentar. E a nova política também poderá exacerbar as desigualdades, com apenas as famílias mais ricas em melhor posição para apoiar famílias maiores. As famílias mais pobres, ou aquelas com rendimentos limitados, teriam de enfrentar o fardo financeiro de criar mais de um filho.

Isto levanta questões sobre como o Estado planeia garantir resultados equitativos para aqueles que querem ter famílias maiores, mas não têm recursos para mantê-las. Exigir famílias maiores também poderia afectar desproporcionalmente as mulheres, especialmente nas zonas rurais onde o acesso à educação e aos cuidados de saúde permanece limitado.

QUAL É A MELHOR SOLUÇÃO ENTÃO?

Outra camada de complexidade é acrescentada quando se olha para o contexto nacional mais amplo. Agora que a Índia se tornou o país mais populoso do mundo, muita atenção tem sido colocada na gestão de recursos e infra-estruturas para a sua crescente população.

Para que qualquer mudança política seja eficaz, Andhra Pradesh terá de adoptar uma abordagem multifacetada para garantir que as famílias maiores se traduzam numa sociedade mais forte e mais sustentável.

Investir na educação, nos cuidados de saúde e em infra-estruturas de cuidados infantis pode ajudar as famílias a equilibrar os custos económicos e sociais de ter mais filhos. Além disso, o Estado deve abordar as desigualdades estruturais que historicamente têm dificultado o empoderamento das mulheres e o acesso aos recursos.

Embora a mudança do controlo populacional para o estímulo reflicta um reconhecimento ousado de novos desafios, o seu sucesso dependerá da capacidade do Estado de considerar o desenvolvimento holístico, em vez de uma medida provisória.