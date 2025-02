O primeiro -ministro polonês Donald Tusk anunciou que o tribunal polonês deteve os cidadãos da Rússia suspeitos de “coordenação de atos de sabotagem contra a Polônia, os EUA de outros aliados”. Sobre esta presa escreveu Nas redes sociais x 14 de fevereiro.

O russo foi deportado para a Polônia da Bósnia e Herzegovina, onde, segundo o primeiro -ministro, ele “se escondeu”. Tusk não trouxe o nome do russo preso, bem como os detalhes do caso.

Ministro do Interior e Administração Polonesa Tomash Samoniak relatadoque a agência de segurança interna polonesa tem “um sério golpe para a rede russa de sabotagem na Europa”. Semonyak explicou que o russo foi preso em 14 de fevereiro por três meses em caso de desvio.

A agência de segurança interna e o escritório do promotor polonês ainda não comentaram o que aconteceu.

Vários sabotagem estão acontecendo regularmente na Europa, que, segundo as autoridades européias, podem ser incluídas por agentes russos.

As autoridades russas desejam organizar uma série de sabotagem na Europa. Os planos incluem explosões e um incêndio de infraestrutura crítica A principal coisa da investigação do Financial Times