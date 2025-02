O plano de reconhecimento tático russo SU-24MR violou o espaço aéreo da Polônia devido à disfunção técnica. Isso foi anunciado em 11 de fevereiro pelo comando operacional das forças armadas da Polônia.

“Os serviços poloneses responsáveis ​​pelo controle do espaço aéreo estabeleceram contato com a parte russa, o que confirmou o fato de violação e explicou que isso havia acontecido devido a um mau funcionamento do sistema de navegação do ‘plano su-24MR”, disse o plano Ministério na rede social X.

O incidente ocorreu na parte oriental do Golfo do Mar Báltico. O avião russo atravessou as fronteiras aéreas da Polônia a uma profundidade máxima de 6,5 km e estava nesse espaço por 1 minuto e 12 segundos, adicionado à ordem operacional.

Antes, o Ministério da Finlândia para Relações Exteriores suspeitava da Rússia de estuprar a fronteira com o ar.