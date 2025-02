A Polônia levantou combatentes por causa da suposta atividade da Rússia

Os aviões poloneses são criados no ar devido à suposta atividade da Federação Russa na Ucrânia, explica o comando operacional das forças armadas polonesas.

O relatório diz: Como parte da exploração da Rússia “na Ucrânia” no espaço aéreo polonês, a aviação militar começou a ação “. O comandante operacional decidiu agir” todas as forças e meios disponíveis “. Assim, pares de combatentes foram criados no ar.

Os sistemas de defesa aérea baseados no solo e o reconhecimento de radar, conforme indicado sob o sol da Polônia, são colocados em maior preparação.

As medidas tomadas visam garantir a segurança dos territórios à beira de “áreas vulneráveis”.