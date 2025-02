A poluição do ar de Délhi: o CAQM revoga as restrições do estágio 3 da Grap; Estágios 1 e 2 medidas para permanecer em vigor

A poluição do ar de Délhi: o CAQM revoga as restrições do...

Poluição do ar de Delhi: A Comissão para o Gerenciamento da Qualidade do Ar (CAQM), na segunda-feira, revogou o estágio III do Plano de Ação de Resposta do Gradado (UAP) através de Delhi-Cr com efeito imediato.

As medidas nos estágios dos Grap I e II permanecerão em vigor para lidar com os níveis de poluição, disse o último relatório do CAQM.

O estágio 3 da uva foi aplicado em Délhi em 31 de janeiro, depois que a qualidade do ar na capital nacional foi acentuadamente deteriorada no meio de ventos silenciosos, situação de smoggy, o que fez com que o AQI ligue o 365, ele relatou o PTI.

O que está sob a uva 1 e a uva 2? No estágio 2 das uvas, a poluição fortalece as medidas, como a varredura mecanizada das estradas, o uso de armas anti-smog e a água de spray diariamente seria realizada diariamente em Delhi.

O que não é permitido sob a uva 2? Borbs da Grap 2 implica as seguintes restrições em Delhi: 1. O uso de carvão e lenha seria proibido em Delhi, incluindo o uso de tandos em restaurantes e hotéis.

2. O uso de conjuntos de geradores a diesel não deve ser permitido, exceto os serviços de emergência e essenciais sob a UAP 2.

3. Todos os locais de construção e demolição e unidades industriais que possuem ordens de fechamento específicas contra eles não podem retomar as operações.

