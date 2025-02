A poluição do ar mata 100 crianças todos os dias no leste da Ásia, Pacífico: UNICEF

Poluição do ar Mate 100 crianças menores de cinco anos todos os dias em Ásia Oriental e o PacíficoAssim, UNICEF Ele disse em um novo relatório na quinta -feira.

A poluição do ar, o “assassino silencioso”, atinge seus níveis mais altos em muitas áreas da região durante a estação seca, que dura a partir de agora em abril. Está ligado a quase uma em cada quatro mortes entre crianças na região.

“O ar que eles respiram, em um momento em que seus corpos e mentes ainda estão se desenvolvendo, muitas vezes contém níveis prejudiciais de poluição que podem entender seu crescimento, danificar seus pulmões e afetar seu desenvolvimento cognitivo, roubá -los de sua saúde, seu potencial, seus potencial e o futuro brilhante que eles merecem “, disse June Kunugi, diretor regional da UNICEF para o leste da Ásia e o Pacífico.

A análise disse que todas as crianças no leste da Ásia e El Pacífica, até 500 milhões de crianças com desconto total em países com níveis prejudiciais de poluição do ar. A poluição do ar de Hogar, causada por combustíveis sólidos usados ​​para cozinhar e aquecer, está ligada a mais da metade de todas as mortes relacionadas à poluição do ar em crianças menores de cinco anos.

Enquanto isso, cerca de 325 milhões de crianças vivem em países onde as micropartículas médias causaram câncer (PM2,5) são cinco vezes maiores que o recomendado, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, biomassa e resíduos agrícolas.

Até 373 milhões de crianças são expostas a níveis prejudiciais de dióxido de nitrogênio (não) e 453 milhões de crianças vivem em áreas onde a poluição do ozônio excede o nível recomendado.

A UNICEF instou governos, empresas, setor de saúde, pais e educadores a abordar urgentemente o impacto da poluição do ar nas crianças para crianças da região.

Ele pediu aos governos que levassem políticas climáticas e ambientais fortalecedoras, a transição para a energia limpa.

Para as empresas, ele recomendou a adoção de tecnologias limpas, reduzindo as emissões e garantindo que suas práticas e produtos priorizem a segurança e o bem -estar das crianças.

O setor de saúde, disse que a agência infantil deve tomar medidas para melhorar a detecção e o tratamento e adotar redes sustentáveis ​​de rede.

Pais e educadores “devem desempenhar um papel crucial na conscientização, defender ambientes mais limpos e treinar jovens para tomar medidas”, disse o UNICEF.