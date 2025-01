A população da China cai 1,39% em termos anuais, para 1,408 milhões, à medida que o país enfrenta uma crise demográfica envelhecida

TAIPEI, Taiwan (AP) – A população da China caiu no ano passado pelo terceiro ano consecutivo, afirmou o seu governo na sexta-feira, sinalizando novos desafios demográficos para a segunda nação mais populosa do mundo, que enfrenta agora uma população envelhecida e crescente. falta. pessoas idosas.

A população da China era de 1,408 milhões no final de 2024, uma diminuição de 1,39 milhões em relação ao ano anterior.

Leia também | Hackers chineses acessam o computador de Janet Yellen em grande violação do Tesouro dos EUA

Os números anunciados pelo governo em Pequim seguem as tendências globais, mas especialmente na Ásia Oriental, onde o Japão, a Coreia do Sul e outras nações viram as suas taxas de natalidade cair. Há três anos, a China juntou-se ao Japão e à maior parte da Europa Oriental, entre outras nações cujas populações estão em declínio.

Em muitos casos, as razões são semelhantes: o aumento do custo de vida está a fazer com que os jovens adiem ou excluam o casamento e a procriação enquanto prosseguem estudos superiores e carreiras. Embora as pessoas vivam mais, isso não é suficiente para acompanhar a taxa de novos nascimentos.

Países como a China, que permitem muito pouca imigração, estão especialmente em risco.

Leia também | Xi da China oferece ramo de oliveira a Trump ao enviar seu principal vice para a posse

A China está há muito tempo entre as nações mais populosas do mundo, enfrentando invasões, inundações e outros desastres naturais para sustentar uma população que prosperou com arroz no sul e trigo no norte. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a ascensão ao poder do Partido Comunista em 1949, as famílias numerosas ressurgiram e a população duplicou em apenas três décadas, mesmo depois de dezenas de milhões terem morrido no Grande Salto em Frente que procurou revolucionar a agricultura. e a indústria e a Revolução Cultural que se seguiram alguns anos depois.

Após o fim da Revolução Cultural e a morte do líder Mao Zedong, os burocratas comunistas ficaram preocupados com o facto de a população do país estar a ultrapassar a sua capacidade de se alimentar e começaram a implementar uma draconiana “política do filho único”. Embora nunca tenha sido lei, as mulheres tinham de solicitar permissão para ter filhos e os infratores podiam enfrentar abortos tardios e procedimentos contraceptivos forçados, multas pesadas e a possibilidade de os seus filhos serem privados de um número de identificação, o que os tornaria efectivamente não -cidadãos. .

Leia também | China prevê queda demográfica em 2024, apesar do aumento da natalidade

A China rural, onde a preferência por filhos homens era especialmente forte e aparentemente eram permitidos dois filhos, tornou-se o foco dos esforços do governo, com as mulheres forçadas a fornecer provas de que estavam menstruadas e os edifícios adornados com slogans como “tenha menos filhos, tenha melhor”. crianças.”

O governo tentou erradicar o aborto selectivo de raparigas, mas como os abortos eram legais e facilmente disponíveis, aqueles que operavam máquinas de ultra-sons ilícitas desfrutavam de um negócio próspero.

Este tem sido o principal factor na proporção desigual entre os sexos na China, com mais milhões de rapazes nascidos por cada 100 raparigas, aumentando a possibilidade de instabilidade social entre o exército de solteiros da China. O relatório de sexta-feira afirma que o desequilíbrio de género era de 104,34 homens para cada 100 mulheres, embora grupos independentes acreditem que o desequilíbrio é consideravelmente maior.

Mais preocupante para o governo foi a queda drástica na taxa de natalidade: a população total da China caiu pela primeira vez em décadas em 2023 e a China foi superada por pouco pela Índia como a nação mais populosa do mundo nesse mesmo ano. PARA população em rápido envelhecimentoO declínio da força de trabalho, a falta de mercados de consumo e a migração para o estrangeiro estão a colocar o sistema sob forte pressão.

Leia também | Banco central da China injeta quantidade quase recorde de liquidez no sistema bancário

À medida que os gastos em projectos militares e de infra-estruturas vistosos continuam a aumentar, o já frágil sistema de segurança social da China está a fraquejar, com um número crescente de chineses a recusarem contribuir para o sistema de pensões subfinanciado.

Mais de um quinto da população tem agora 60 anos ou mais e o número oficial é de 310,3 milhões ou 22% da população total. Até 2035, este número deverá ultrapassar os 30%, suscitando debate sobre mudanças no idade oficial de aposentadoriaqual dos mais baixos do mundo. Entretanto, com menos alunos, algumas escolas e jardins de infância vazios estão a ser transformados em centros de assistência a idosos.

Estes desenvolvimentos estão a dar alguma credibilidade ao aforismo de que a China, actualmente a segunda maior economia do mundo, mas que enfrenta grandes ventos contrários, “envelhecerá antes de enriquecer”.

Os incentivos governamentais, incluindo pagamentos em dinheiro para ter até três filhos e ajuda financeira para despesas de habitação, só tiveram efeitos temporários.