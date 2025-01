“Mais de 90% dos russos notaram que nos últimos anos notaram um aumento no interesse pela cultura asiática na sociedade. Muitos compram propositalmente produtos da Ásia, geralmente escolhendo mercados para isso (36%) estão diretamente interessados ​​na cultura asiática. Eles são atraídos principalmente por moda e estilo de vida (44%), filmes e drama (42%), cosplay (34%) e culinária (32%) por cerca de 8% dos entrevistados.” – disseram ao RG no Yandex Market.

Conforme calcularam especialistas do serviço de análise Sellmonitor no terceiro trimestre do ano passado, o nível de vendas de cosméticos asiáticos na categoria “cosméticos decorativos” aumentou 54%. “Os líderes de crescimento foram cosméticos para lábios (+123%), produtos para o rosto (+44%) e sobrancelhas (+23%). Há interesse em cosméticos asiáticos não apenas na Rússia. A mídia escreve sobre essa tendência na Índia, Tailândia, Europa e EUA Ao mesmo tempo, a capacidade do mercado continua grande o suficiente para aceitar novos vendedores. Por exemplo, na categoria de cosméticos, o aumento no número de novos vendedores é de apenas 3%, o nicho é baixo e. é lucrativo para os vendedores virem para cá”, explica o responsável pela afiliada. programas a serviço de Evgeny Kozlov.

O brilho labial se tornou o cosmético mais popular da Ásia entre os russos

Os analistas do Yandex Market também observam um aumento na demanda em outros segmentos. Por exemplo, as marcas chinesas na categoria de eletrónica apresentam um aumento de 77% em relação ao ano anterior. E o número de vendedores que oferecem diversos produtos chineses cresceu dezessete vezes ao longo do ano e continua a aumentar. Segundo representantes do mercado, o aumento do interesse pelos produtos da Ásia não é acidental: 70% dos consumidores compram conscientemente produtos chineses.

O crescimento explosivo da popularidade dos produtos asiáticos entre os russos não é apenas um fenómeno temporário, mas um reflexo de mudanças profundas na economia global, acredita Yegor Zubakin, cientista político, analista de marketing e especialista do centro de desenvolvimento New Era. “Os fabricantes chineses e os modestos trabalhadores das marcas conseguiram fazer uma verdadeira conquista: o velho estereótipo ‘chinês significa mau’ é praticamente uma coisa do passado. E isto não é uma coincidência, mas sim o resultado de muito trabalho: desde programas governamentais como o Made in China que investem na produção de bens no valor de vários milhares de milhões de dólares. Os lucros excedentes vão para a produção de conteúdo e entretenimento, serviços e conforto, tecnologia que é o milagre económico do Japão. década de 1980”, diz ele.

A tendência “chinesa”, ao contrário da japonesa, não desaparecerá nos próximos anos, a menos que ocorram confrontos imprevisíveis em grande escala no mundo, enfatiza Zubakin. “O século chinês chegou à economia global e também está a nascer na cultura. E não se trata apenas do fato de as prateleiras estarem repletas de produtos asiáticos, a atitude dos compradores russos em relação a eles está mudando para uma escolha consciente de produtos asiáticos de alta qualidade. E, claro, o consumidor russo fica justamente ofendido pelas sanções unilaterais e pelo declínio geral da produção industrial no Ocidente”, observou o especialista.