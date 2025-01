A posse de Donald Trump: antes e agora: como a família Trump mudou desde a última vez que ocupou a Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, retornará à Casa Branca na próxima semana com um círculo familiar um tanto modificado. Vários membros da família Trump deram um passo atrás na política nos últimos oito anos, enquanto outros deram um passo em frente. Vários membros importantes da sua equipa atual, incluindo o seu filho mais novo, Barron, também eram crianças durante a primeira presidência de Trump.

Trump tem oscilado entre promessas de uma “era de ouro” e votos de vingança contra os seus inimigos nos últimos meses, juntamente com ameaças territoriais extravagantes contra a Gronelândia e o Panamá e promessas de tarifas abrangentes. O novo presidente também assistiu a mudanças drásticas nas suas circunstâncias pessoais nos últimos anos, incluindo a sua condenação num caso de suborno financeiro. A foto oficial de Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos tem até uma notável semelhança com uma foto viral de 2023 tirada em outro caso criminal.

Espera-se também que ele emita rapidamente ordens executivas sobre questões importantes, incluindo a imigração, e perdoe alguns dos manifestantes pró-Trump que atacaram o Capitólio em 6 de janeiro, após a vitória de Joe Biden.

O presidente eleito tem cinco filhos, três dos quais casados, provenientes dos casamentos com Ivana Trump, Marla Maples e com a atual esposa, Melania Trump. Ele tem 10 netos e o décimo primeiro está a caminho.

Abaixo está como eles estão colocados agora:

Melania Trump ENTÃO: Ele passou os primeiros meses do mandato de Trump na cobertura da família em Manhattan para que Barron, de 11 anos, não tivesse que mudar de escola no meio do ano. Depois de se mudar para a Casa Branca, ela viajou pelos Estados Unidos e outros países, sozinha e com Trump, em parte para promover a sua iniciativa infantil “Be Best”, ao mesmo tempo que protegia ferozmente a sua privacidade.

AGORA: Ele evitou fazer campanha ativa durante a campanha de Trump em 2024, limitando suas aparições públicas a momentos importantes como o lançamento da campanha, a Convenção Nacional Republicana e a noite eleitoral. Ele publicou um livro de memórias homônimo no final do ano passado e será tema de um documentário distribuído pela Amazon Prime Video que deverá ser lançado ainda este ano. Embora alguns duvidem que a esposa de Trump, de 54 anos, passe muito tempo na Casa Branca, ela disse no programa “Fox & Friends” da Fox News que já empacotou e escolheu os móveis que deseja levar para a mansão executiva.

Donald Trump Jr. ANTES: O filho mais velho de Trump, agora com 46 anos, fez campanha para seu pai em 2016 e 2020.

AGORA: A influência de Trump Jr. cresceu a tal ponto que ele pressionou seu pai a escolher seu amigo íntimo JD Vance como vice-presidente. Ele também fez lobby pelos ex-deputados democratas Tulsi Gabbard e Robert F. Kennedy Jr., as escolhas do presidente eleito para diretor de inteligência nacional e serviços de saúde e humanos, respectivamente. Trump Jr. ajuda a administrar o negócio imobiliário da família e é presidente honorário da transição Trump. Ele tem um podcast e já disse que seu papel é impedir a entrada de “maus atores” na administração. Recentemente, ele viajou no avião de seu pai para a Groenlândia; O presidente eleito expressou o seu desejo de assumir o controlo do território dinamarquês, rico em minerais.

Trump Jr. tem cinco filhos (ou “smurfs”, como às vezes os chama) com sua ex-esposa, Vanessa Trump. Eles são Kai Madison, 17 anos; Donald João III, 15; Tristão Milos, 13; Spencer Frederick, 12; e Chloe Sophia Trump, 10.

Ivanka Trump ANTES: Ivanka, 43 anos, fez campanha para o pai em 2016 e mudou-se com a família de Nova York para Washington para trabalhar na Casa Branca dele como conselheira sênior. Ela também estava em campanha em 2020, mas ela e sua família se mudaram para a Flórida e se retiraram dos holofotes após sua derrota.

AGORA: Enquanto Trump se preparava para concorrer em 2024, Ivanka anunciou que o amava e apoiava, mas estava saindo da política para se concentrar no marido e nos três filhos. No entanto, ela se juntou ao pai e a outros membros da família na noite da eleição e quando ele tocou a campainha da Bolsa de Valores de Nova York no início de dezembro, depois que a revista Time o nomeou Pessoa do Ano. Ela disse ao podcast “The Skinny Confidential” que desta vez ela só queria “se apresentar a ele como uma filha” e estar lá para assistir a um filme ou jogo de esportes.

Ivanka e o marido têm três filhos: Arabella Rose, 13 anos; José Frederico, 11; e Theodore James Kushner, 8.

Eric Trump ANTES: O homem de 40 anos ajudava a administrar os negócios da família e participava das campanhas do pai.

AGORA: Eric também é presidente honorário de transição e conselheiro próximo de seu pai. Mas ele continua a se concentrar mais na gestão dos negócios da família. Em setembro, ele e seu irmão iniciaram uma plataforma de criptografia chamada World Liberty Financial, e seu pai ajudou a lançá-la em uma entrevista na plataforma de mídia social.

Eric e sua esposa, Lara, têm dois filhos: Eric Luke, 7, e Carolina Dorothy Trump, 5.

Tiffany Trump ANTES: A filha de Trump com sua segunda esposa, Marla Maples, tinha 23 anos e se formou recentemente na Universidade da Pensilvânia e manteve-se discreta quando Trump foi eleito pela primeira vez.

AGORA: Ele esteve mais presente na campanha de 2024, mas ainda evita em grande parte os holofotes. Tiffany, 31, e seu marido, Michael Boulos, estão esperando o primeiro filho este ano. Boulos é um empresário que viajou com Trump na reta final da campanha. Seu pai é Massad Boulos, um empresário libanês-americano que ajudou Trump com a influente comunidade árabe-americana no estado indeciso de Michigan. Trump nomeou Massad Boulos conselheiro sênior para assuntos árabes e do Oriente Médio.

Barão Trump ANTES: No início do primeiro mandato de Trump, Barron e sua mãe ficaram na cobertura da família na Trump Tower, em Manhattan, para que ele pudesse terminar o ano letivo. Quando chegaram a Washington, a rede de futebol apareceu no que é conhecido como jardim da primeira-dama.

AGORA: Barron, 18 anos, é estudante do primeiro ano de administração na Universidade de Nova York. Seus pais e funcionários da campanha de Trump atribuem a ele a recomendação de podcasts populares entre os jovens, nos quais o presidente eleito apareceu durante a campanha. Barron terá um quarto na Casa Branca, disse Melania Trump na “Fox & Friends”.

“Tenho muito orgulho dele, de seu conhecimento, até de política e de dar conselhos ao pai”, disse sua mãe no programa. “Ele trouxe tantos jovens. Ele conhece sua geração.”

Lara Trump ANTES: A nora de Trump, de 42 anos, fez campanha por ele durante suas campanhas. Depois que Trump perdeu para o democrata Joe Biden em 2020, ele considerou concorrer a uma vaga no Senado dos EUA em seu estado natal, a Carolina do Norte, mas acabou decidindo não fazê-lo. Ele se tornou comentarista da Fox News.

AGORA: À medida que Trump acelerava a sua campanha de 2024, ele nomeou a sua nora como co-presidente do Comité Nacional Republicano, onde ela era uma defensora preparada para a televisão, supervisionando a angariação de fundos do partido, a sensibilização dos eleitores e a iniciativa de “integridade eleitoral”. jogo. Ele renunciou ao Comitê Nacional Republicano após a eleição e retirou seu nome da consideração como possível sucessor do senador Marco Rubio, republicano da Flórida, escolhido por Trump para secretário de Estado.

Lara Trump é apaixonada por fitness e tem sua própria linha de roupas esportivas. Ele também explorou um empreendimento paralelo como cantor e lançou algumas músicas. A filha Carolina leva o nome de seu estado natal.

Jared Kushner ANTES: Kushner, 44 anos, também foi uma figura chave na campanha de Trump em 2016. Juntou-se à sua esposa na Casa Branca como conselheiro sénior, uma função que incluiu trabalhar na política dos EUA em relação a Israel e ao Médio Oriente em geral.

AGORA: Kushner saiu dos holofotes políticos, mas seu pai poderá intervir em breve. Trump anunciou após a eleição que pretende nomear Charles Kushner, um promotor imobiliário, como embaixador dos EUA em França. O pai de Kushner foi perdoado por Trump em dezembro de 2020, depois de anos antes se declarar culpado de evasão fiscal e de fazer contribuições ilegais para sua campanha.

Quando Trump ANTES: Kai estava no ensino fundamental quando seu avô se tornou presidente.

AGORA: A neta de 17 anos de Donald Trump Jr. é uma aspirante a influenciadora de mídia social. Seu vídeo dos bastidores da noite eleitoral obteve 3,7 milhões de visualizações no YouTube. Outras postagens relacionadas ao seu avô foram vistas milhões de vezes no TikTok. Kai fez seu primeiro discurso público na convenção republicana e é uma ávida jogadora de golfe que às vezes joga com o avô.

“Se eu não estiver no time dele, ele tentará entrar na minha cabeça e sempre ficará surpreso por eu não deixá-lo chegar até mim”, disse ela na convenção. “Mas devo lembrá-lo: ‘Eu também sou um Trump’.

Arabela Kushner ANTES: A filha de Ivanka Trump e Jared Kushner tinha 6 anos quando seu avô mostrou ao chinês Xi Jinping um vídeo dela, em um vestido tradicional chinês, cantando canções em chinês.

“É muito bom, né? “Ela é muito inteligente”, disse Trump. Xi respondeu que Arabella era o “anjinho” de seu avô e uma “mensageira das relações China-EUA”.

AGORA: Arabella tem 13 anos e gosta de cantar, tocar piano, andar a cavalo e jiu-jitsu brasileiro, segundo postagem de sua mãe nas redes sociais.