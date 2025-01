A posse de Donald Trump hoje: um olhar sobre os líderes mundiais e os principais políticos americanos presentes no evento

Donald Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, com a presença de vários líderes mundiais proeminentes e políticos americanos. Esperava-se que a cerimônia fosse uma ruptura extravagante com a tradição, antes de ser transferida para um ambiente fechado devido ao frio. A lista de convidados um tanto reduzida incluirá, no entanto, artistas de renome, bilionários influentes e chefes de estado estrangeiros.

Mais de 220 mil ingressos estavam sendo distribuídos ao público antes de Trump anunciar na sexta-feira que o local seria transferido para um local fechado. No entanto, os organizadores indicaram que a Rotunda do Capitólio só tem capacidade para cerca de 600 pessoas.

Como tal, haverá muito poucas vagas para juízes do Supremo Tribunal, líderes militares, antigos presidentes e seus cônjuges, candidatos ao Gabinete e dignitários visitantes, juntamente com os 535 membros do Congresso que tradicionalmente ocupam os primeiros lugares. Também é pertinente notar que alguns legisladores democratas estão faltando à cerimônia.

Trump disse que seus apoiadores podem assistir a uma transmissão ao vivo do estádio esportivo Capital One, com 20 mil lugares, e prometeu visitá-lo mais tarde.

Principais líderes dos EUA participarão da cerimônia O presidente cessante, Joe Biden, deverá comparecer à cerimônia na segunda-feira, apesar da turbulência de 2020, na qual Trump se recusou a comparecer após enfrentar a derrota.

Todos os ex-presidentes vivos (Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama) comparecerão junto com suas esposas. No entanto, Michelle Obama não estará presente.

Isto também significa que Hillary Clinton e a vice-presidente Kamala Harris, derrotada por Trump, estarão presentes no evento.

Líderes estrangeiros viajam para Washington DC

Donald Trump quebrou a tradição e estendeu convites a vários líderes mundiais após a sua vitória decisiva. Nenhum chefe de Estado fez anteriormente uma visita oficial aos Estados Unidos para a inauguração, que normalmente conta com a presença de diplomatas ou ministros das Relações Exteriores.

Em dezembro foi revelado que o presidente chinês Xi Jinping havia sido convidado para a cerimônia. O chefe do PCC não comparecerá, mas enviará o vice-presidente Han Zheng como seu representante especial. O presidente argentino, Javier Milei, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, aceitaram a oferta. Os gabinetes do presidente equatoriano, Daniel Noboa, e do presidente paraguaio, Santiago Peña, também informaram que foram convidados e planejam participar.

(Com contribuições de agências)

