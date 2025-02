A posse de Rajiv Kumar termina em 18 de fevereiro, o primeiro-ministro Modi Scraired para se reunir na próxima semana para nomear um novo CEC

Com o mandato do comissário -chefe eleitoral Rajiv Kumar, que terminou em 18 de fevereiro, o centro provavelmente se reunirá na segunda -feira para terminar o nome do próximo CEC, disse Fuentes.

Até agora, o mais alto comissário eleitoral (CE) subiu como CEC após a aposentadoria do titular. No entanto, após uma nova lei sobre as nomeações do CEC e da CES entraram em vigor no ano passado, uma lista de nomes de cinco oficiais no nível do secretário para consideração por um painel liderado pelo Primeiro Ministro por sua nomeação nas posições .