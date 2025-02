A possível razão para o pouso rígido de um avião de passageiros em Toronto é nomeado

Os aviões da Delta Airlines podem virar durante o pouso no aeroporto de Toronto (província de Ontário) devido a um forte vento lateral, relata o canal de televisão CTV.

De acordo com um especialista em aviação, é improvável que a causa do incidente seja a condição da pista, na qual a neve poderia estar. Nos fins de semana, fortes quedas de neve passadas em Toronto, no entanto, todas as faixas foram limpas e processadas por agentes anti-risco.

O incidente ocorreu com um pequeno avião bombardeio, seguido por Minneapolis. Durante o pouso, ele se virou. A bordo, 80 pessoas.

Os 80 passageiros do avião invertido foram evacuados

O aeroporto de Parson interrompeu temporariamente todas as partidas e recepção de aviões.