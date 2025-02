A prefeitura de Ivanovo chama os territórios que eles seriam desenvolvidos em 2025

Os projetos do programa de iniciativas locais foram selecionados, que serão implementados em Ivanovo em 2025.

De acordo com os resultados da competição regional do Centro Regional, 25 iniciativas foram selecionadas, propostas por ativistas do HOA, TOS e cidadãos atenciosos.

O programa de iniciativa local foi lançado na região durante a sugestão do governador Stanislav Voskresensky em 2019. A participação neste programa permite que os residentes ativos escolham quais espaços públicos ou judiciais devem ser aprimorados. A seleção de solicitações de participação no programa é feita no modo competitivo.

Em Ivanovo, o programa opera desde 2020. Enquanto isso, mais de 100 projetos para o fornecimento de territórios públicos oferecidos por moradores locais conseguiram implementar na cidade.

A lista de territórios que serão desenvolvidos em 2025 pode ser consultada Depois de um link >>>