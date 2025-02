A estrada terrível que leva do anel de Yakovlevsky ao Hospital Clínico Regional será reparada. Isso foi anunciado por Yaroslav Ovcharov, chefe do Departamento de Economia Municipal de Yaroslavl.

O gerente da prefeitura disse que o plano de reparo geral já havia sido elaborado, a dieta da estrada foi acordada com a polícia de trânsito. Para criar o projeto de reparo, as condições técnicas foram obtidas de organizações de apoio a recursos, indicando quais comunicações ocorrem sob a estrada. A documentação de design e estimativa está sendo desenvolvida e pode estar pronta até o final de março. Em abril, o chefe do DGH pretendia obter uma conclusão positiva do exame. E já em maio – faça um leilão.

Os moradores de Yaroslavl, que são levados para o hospital em poços contínuos, não podem ser tolerados.

Além de ambulâncias e máquinas de ônibus comuns, os moradores de várias telas grandes LCD construídas fora da cidade do hospital são caras. Eles são forçados a usar uma estrada perigosa diariamente.