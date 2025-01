A preparação de tempestades é declarada para os locais da frota do Pacífico da Federação Russa em conexão com o ciclone

Como parte da abordagem do ciclone na frota do Pacífico, que cobre o território de Kamchatka em Primorye, é anunciado um aumento da preparação. Ele escreve sobre isso “Interfax” Em referência ao serviço de imprensa da frota.

“Devido ao ciclone iminente em áreas de implantação das forças da frota do Pacífico (frota do Pacífico) no território de Primorsky e Kamchatka, bem como nas rotas dos navios, as medidas foram introduzidas. De acordo com os serviços hidrometeorológicos regionais , deve reduzir a temperatura do ar e fortalecer os ventos com partes de até 50 m / s ”, diz a proporção.

Com a deterioração das condições climáticas nos pontos de base da frota Kamchatka em Primorye, as mudanças no serviço foram reforçadas, os navios foram selados e a propriedade é fixada de acordo com os requisitos da tempestade. Eles também foram verificados e preparados para a ação dos meios para garantir a sobrevivência; Destacamentos de emergência e navios de suporte são feitos em maior preparação. Fontes de energia de reserva e sistemas de sobrevivência foram verificados em instalações militares remotas.

Os títulos da frota e as equipes dos navios realizam mudanças no monitoramento e monitoramento da classe na situação hidrometeorológica.

O ciclone não afetou a preparação de combate e o desempenho dos navios TOF, porque as condições climáticas desfavoráveis ​​foram previstas com antecedência e as ações das forças no mar foram ajustadas levando em consideração as previsões.

