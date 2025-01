A preparação do traje NYFW começou – 36 compras de destaque. Eu adiciono ao meu alcance

(Voz de Mariah Carey) Chegou a hora! NYFW está quase chegando. É difícil de acreditar, especialmente porque muitos de nós ainda estamos sentindo a tranquilidade de janeiro, mas o mês da moda só começa em poucos dias, com desfiles em Copenhague começando nesta segunda-feira e continuando ao longo do início de março. Quanto àquele editor que liga para Nova York, eu me preparo para os desfiles fazendo o que faço de melhor: planejar roupas. Me inspirei em toda a internet, desde as passarelas de primavera até minha pasta de capturas de tela e, claro, comprei de acordo.

Como qualquer pessoa que participa da Fashion Week sabe muito bem, criar o look perfeito é um equilíbrio entre as principais tendências da estação e experimentar novas ideias de estilo, mantendo o conforto do seu estilo pessoal. Isso pode ser um grande desafio, por isso sempre planejo com antecedência e planejo meus looks para a semana. Embora minhas combinações exatas ainda estejam se acertando, estou de olho (e em alguns casos já comprando) os itens abaixo para usar nos desfiles outono/inverno 2025 em apenas algumas semanas. De luvas de ópera a cachecóis, confira todos os itens de moda de destaque que estou adicionando à minha programação.

Marque a compra Casaco Forrado Mara Um ótimo casaco não é apenas uma peça do quebra-cabeça da roupa – ele Leste a roupa.

FonteDesconhecida Suéter Balaclava Oversized, Branco Usar este moletom com capuz seria muito divertido.

Freja Nova York Bolsa mercer preta O formato da bolsa do momento.

Reforma Balé de cuidado plano Qualquer coisa e tudo em cabelo de pônei, por favor e obrigado.

manga Blusa drapeada texturizada Isso parece triplicar facilmente seu preço.

Acompanhar Saia jacquard zebra Acabei de descobrir essa marca do estilista Hannah Lewis e imediatamente adicionei muitas coisas ao meu carrinho, começando com esta saia lápis com estampa de zebra.

Moncleur Óculos de Sol Piloto Fahaite Estou gostando muito de óculos de sol retrô piloto agora.

Tons vanguardistas Jaqueta de couro Mendoza Esta jaqueta de couro estilo Phoebe Philo pode muito bem ser minha próxima compra.

Francisca Valentim Luvas de ópera de couro metálico As luvas não são negociáveis ​​para qualquer semana de moda de inverno, mas as luvas longas de ópera parecem tudo menos uma reflexão tardia.

Aritzia Pele sintética

Estou sempre tendo uma grande semana de pré-moda da Zara Order e essa peça de estilo divertido definitivamente vai para isso.

Mercado de Duendes Jaqueta bomber de couro verde-oliva

Os saltos que estou de olho há um minuto.

A loja Frankie Camisa transparente com botões Nel Aquele tom de pó rosa!

MANGA Camisa regular de mistura de algodão Lyocell – Mulher | Manga EUA É o momento perfeito para estocar os clássicos.

Mercado de Duendes Saia maxi falsa Yve

Seca van noten Botins de couro com luvas Um pouco controverso, mas estou interessado.

Temporada de caça Embreagem de ópera Adoro a ideia de fazer um look todo preto.

MUDANÇA DE QUADRIL Cinto de couro decorado Estou brincando com a ideia de usar isso em um casaco sob medida para dar um tempero extra.

FonteDesconhecida Blusa de cetim com gola lenço Koa, bordô A cor por si só foi o que me vendeu.

Dentes de Burris Chapéu Tentley de lã ornamentado Todos os insiders usarão chapéus comprimidos neste mês da moda, garantido.

Demillier Londres A bolsa tiracolo de Nova York

Alfie O minivestido nori

Estúdio Amélia Vote em sandálias de couro Eu amo a sensação retrô aqui.

Saúde A jaqueta de couro oversized para motociclista Essas gotas de Helsa continuam melhorando.

Todo esse look me dá aquela vibe Isabel Marant que todo mundo procura.

Khaíte Bolsa Cam Cutaway Preta A única bolsa de grife que me interessa no momento, caso alguém esteja se perguntando.

Meu colega Eliza Huber Leve tromps por toda Nova York com estes, então eu sei que eles são de qualidade. Agora que o par bordô está abaixo de US$ 100, estou comprando-o imediatamente.

Blazers pretos são essenciais. Esta forma parece muito 2025.

Zara Macacão de renda sem costura Fica sob o blazer acima de Rosie Huntington-Whiteley.

Coisa Lenço com franja branca Esplêndido. Imaculado. 10/10. Sem notas.

Temer Suéter de cashmere escovado Basicamente vivo em malhas interessantes como esta em Janeiro e Fevereiro.

Agolde Pinsche dos anos 90, cintura alta reta

Acompanhar Vestido blazer esculpido Eu sei que isso renderia tantas roupas muito depois do fim da semana de moda.