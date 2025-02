A pressão atmosférica em São Petersburgo a semana toda passará

Nos próximos dias, haverá pouca neve na capital do norte, mas os barômetros serão desencadeados. E ele começará a se sentir já sentido a partir de hoje.

“Desde 4 de fevereiro, foi esperado um aumento no contexto da pressão atmosférica. Hoje, será 7-9 mm Hg. Acima do padrão, quarta-feira por 12 a 14 unidades, quinta-feira, de 18 a 20 e sexta-feira, em 24-26. O pico de crescimento da pressão atmosférica ocorrerá no sábado, quando os barômetros exibirem 774 mm RT. Art., Que excede o padrão de 26-28 unidades “– explicou o principal especialista no Fobos Center Mikhail Leus.

Também no sábado, um recorde diário de alta pressão atmosférica estabelecida naquele dia pode ser atualizada. Então os barômetros mostraram 769,6 mm Hg. Uma redução na pressão começará no domingo.

Pétersburgers dependentes do clima são recomendados hoje para relaxar mais e evitar o trabalho que requer grande estresse mental ou físico. Não se esqueça de tomar medicamentos prescritos pelo médico.