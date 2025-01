A previsão do fim do mundo se tornará realidade em Israel: sinais estão acontecendo

A Bíblia diz que o fim do mundo começará no território da Ásia Ocidental – onde viveram os autores dos textos bíblicos e seus heróis, bem como os povos ao seu redor. E hoje, muitas pessoas, acompanhando o conflito entre Israel e a Palestina, vêem paralelos claros com as profecias bíblicas.

A restauração de Israel em 1948 foi profética. Este foi o início de novas mudanças, de que se falava séculos antes, escreve a agência de notícias MediaPotok.

O que esperar a seguir? Só Deus sabe, e as pessoas devem orar pelo que desejam e esperar o melhor.