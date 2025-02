A primeira lição escolar foi lançada na Grã -Bretanha, as lições em que a IA leva

O projeto foi implementado no College Private David Game College, em Londres. A própria máquina cria um currículo, analisa o desempenho dos alunos e faz ajustes no processo educacional. A liderança da Universidade acredita que, diferentemente dos professores comuns, a IA não cometerá erros e o treinamento dos alunos avaliará objetivamente. “O professor geralmente não conhece as deficiências de seus alunos”, observa a faculdade. “A rede neural determinará com mais eficácia por que a criança tem problemas com a aprendizagem”. No entanto, eles ainda não estão prontos para dar os estudos e criar filhos para serem inteiramente em todas as tecnologias da universidade. As crianças que ensinarão a IA ainda são observadas pelos professores vivos. Eles intervêm na situação se algo der errado. Além disso, enquanto os algoritmos não estão lidando com tópicos de ensino, como arte e educação sexual.

Alguns vêem o futuro da educação em inteligência artificial, outros têm certeza de que ela se tornará sem alma

As autoridades britânicas têm certeza de que o futuro por trás dessas tecnologias está na educação, mas as vê com adições e não um substituto para os professores. Na primeira fase do reino, o reino oferece aos professores que usem mais a IA em seu trabalho, principalmente para verificar a lição de casa e planejar lições. Os padrões relevantes já foram introduzidos em padrões educacionais, agora a questão da introdução de desenvolvimentos específicos. “A máquina de máquina funcionará para o professor, reduzirá a carga administrativa e ajudará a dar lições criativas e inspiradoras todos os dias, reduzindo a falta de tempo”, é o Ministério da Educação Britânica.

Até agora, no entanto, os professores britânicos têm tomado cuidado. Segundo pesquisas, 64 % deles não usam inteligência artificial no trabalho e 19 % não querem fazer isso no futuro. O máximo que os professores que usam redes neurais são decididos é um controle dos alunos do plágio. Os opositores da substituição dos professores pela IA acreditam que “a máquina desumaniza o processo de aprendizado; portanto, a interação interpessoal entre os alunos e o professor desaparece”. “Uma transição completa para a IA levará a um futuro sem alma e sombrio”, dizem eles.