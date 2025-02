A primeira nova corte na Rússia moderna foi aberta em Yekaterinburg

Para fazer isso, tive que adotar uma lei federal separada. O documento tem um número feliz no. Os tribunais distritais não foram formados em princípio: o sistema judicial custou aos tribunais que existiam desde a era soviética. Então foi com o acadêmico: alguns habitantes foram anexados à corte de Leninsky, outros no Upper Isetsky. E todos estavam doentes: as pessoas tinham que ir a reuniões para a área vizinha e os membros do júri precisam considerar mais e mais coisas. O acadêmico cresceu e cresce como o fermento, hoje a população já está em 160 mil pessoas. A mudança lógica foi proposta: criar outro tribunal na cidade: o oitavo.

Mas aconteceu que isso não é fácil: antes que pareça, é necessário encontrar o apoio de mais de um departamento federal – do Ministério das Finanças ao Supremo Tribunal, adotar uma lei federal inteira e que deveria ser aprovado pelo Conselho da Federação e assinado apenas pelo presidente.

Este trabalho foi realizado pelo Presidente da Comissão para a Construção e Legislação do Estado do Estado Duma Uralets Pavel Krasheninnikov.

“Aceitamos muitos atos sobre o sistema judicial, mas, em regra, quando se trata de surgir dos tribunais distritais, estamos falando de reorganizações, onde uma presença judicial precisa fazer”, disse ele. “Essa necessidade teve que ser defendida no Ministério das Finanças, no departamento judicial e o procedimento de aprovação foi muito doloroso.

Em julho de 2023, a lei foi aprovada no estabelecimento de outro tribunal em Yekaterinburg. E a construção começou em novembro. O Tesouro Regional alocou o dinheiro: são 2,6 bilhões de rublos.

Os arquitetos tentaram dar um certo significado na aparência do edifício: dois edifícios cúbicos simbolizam as escamas nas mãos do themis. Em um, os magistrados do Segundo Distrito permitirão disputas. 24 postes decorativos foram instalados em frente ao edifício, decorados com gravura a partir do texto da Constituição. Três faces de cada um simbolizam os participantes do processo: proteção, acusação e tribunal. 20 salas já estão equipados no edifício: 12 deles estão sob processos civis, oito – para criminosos.

Yegor Ignashchenko, vice -gerente geral do Departamento Judicial da Suprema Corte da Federação Russa, observou que o novo tribunal distribuirá o imposto entre os juízes de Jekaterinburg uniformemente. E isso não atrasará a consideração e melhorará a qualidade dos trabalhadores.

“Este Tribunal tornou -se um símbolo do desejo geral do legislativo, executivo e judiciário de garantir que todo cidadão tenha o direito de proteger”, disse ele.

O corpo judicial da nova cópia foi projetado para 74 pessoas, 16 delas já foram aprovadas por ordens presidenciais. Entre eles – a juíza Nikita Shatulenko, que tem cinco anos de experiência por trás dele. E de acordo com ele, a atmosfera do novo edifício disciplinará os participantes do processo

“Meu pai era pesquisador em casos especiais, segui seus passos e não fiquei desapontado com a profissão. Até aquele dia que considerei casos criminais no Tribunal de Verkh-Itsky, agora aceitaremos os cidadãos em circunstâncias mais confortáveis. Equipado com As videoconferências do sistema, que podem economizar tempo e despesas para o transporte dos réus “, ele compartilhou.

Os primeiros visitantes do novo prédio aguardam 28 de fevereiro. A partir desta data, o escritório começa a aceitar reivindicações.