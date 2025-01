A principal seguradora da Califórnia cancelou centenas de apólices meses antes do incêndio em Los Angeles: relatório

Um porta-voz da seguradora State Farm da Califórnia confirmou à Newsweek que a seguradora cancelou centenas de apólices residenciais no verão passado na área de Pacific Palisades, que agora enfrenta graves incêndios florestais.

A decisão da seguradora State Farm de cancelar apólices no verão passado na área de Pacific Palisades, que agora enfrenta graves incêndios florestais, levantou preocupações à medida que os incêndios continuam a devastar o sul da Califórnia, deixando os residentes com uma necessidade desesperada de cobertura enquanto enfrentam as consequências do desastre. . A empresa defendeu a medida, citando a crescente frequência e intensidade dos incêndios florestais no Golden State e os seus esforços para evitar o “fracasso financeiro” devido aos riscos crescentes, informou a Newsweek.

A State Farm enfatizou seu compromisso em ajudar as pessoas afetadas, afirmando: “Nossa prioridade número um neste momento é a segurança de nossos clientes, agentes e funcionários afetados pelos incêndios e ajudar nossos clientes em meio a esta tragédia”, cita a publicação de notícias . disse o porta-voz da empresa.

A atual crise dos incêndios florestais revelou um problema mais amplo no mercado de seguros patrimoniais da Califórnia. Muitas seguradoras privadas retiraram a cobertura em áreas de alto risco, deixando os proprietários lutando para encontrar alternativas. Como resultado, o Plano FAIR da Califórnia, que atua como uma seguradora de último recurso, viu o número de suas apólices disparar. De 2020 a 2024, o número de apólices emitidas pelo Plano FAIR mais que dobrou, atingindo um total de 452 mil, segundo a CapRadio, segundo o relatório.

O recuo das seguradoras privadas deve-se ao risco crescente de incêndios florestais, juntamente com regulamentações estaduais que limitam o quanto as seguradoras podem aumentar os prémios para cobrir esses riscos. Confrontadas com perdas crescentes e responsabilidades crescentes, muitas empresas optaram por cortar a cobertura, desencadeando uma crise contínua de seguros patrimoniais.

Este problema crescente colocou os proprietários de casas na Califórnia numa posição precária, tornando difícil para eles obter cobertura exatamente quando mais precisam. À medida que os incêndios florestais continuam a espalhar-se, a rede de segurança financeira fornecida pelas seguradoras tornou-se cada vez mais incerta para muitos residentes.

A Newsweek disse que contatou o escritório do comissário de seguros da Califórnia, Ricardo Lara, para comentar o assunto na manhã de quarta-feira, embora não tenha recebido resposta fora do horário comercial padrão.

Incêndios florestais em Los Angeles: milhares de acres queimados, vários incêndios ainda devastando Os incêndios que atualmente assolam o condado de Los Angeles causaram danos catastróficos, com milhares de hectares queimados e perdas significativas de estruturas. Na noite de quinta-feira, as autoridades relataram que os incêndios em Palisades, Eaton, Hurst, Lidia e Kenneth ainda estavam queimando, enquanto o Sunset Fire foi contido.

Fogo de paliçada O incêndio em Palisades queimou mais de 19.978 acres e atualmente está 6% contido. Causou grandes danos, com mais de 5.300 estruturas danificadas ou destruídas. As ordens e avisos de evacuação permanecem em vigor nas áreas afetadas. O incêndio continua a representar uma grande ameaça para os residentes e as autoridades estão trabalhando incansavelmente para contê-lo.

Fogo Eaton O incêndio em Eaton queimou mais de 13.690 acres e ainda não foi contido. Na quinta-feira, a contenção era de zero por cento e estima-se que mais de 5.000 estruturas tenham sido destruídas. O subchefe Jon O’Brien, do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, confirmou os extensos danos e a batalha em curso para controlar o incêndio.

Outros incêndios Hurst Fire: Este incêndio consumiu mais de 771 acres e atualmente está 37% contido.

Incêndio Lidia: O Incêndio Lidia queimou mais de 394 acres e está 75% contido.

Kenneth Fire: Este incêndio, que queima 960 acres, está 45% contido. No entanto, todas as ordens de evacuação e avisos para o incêndio Kenneth foram suspensos à medida que o fogo continua a diminuir.

fogo ao pôr do sol O Sunset Fire foi completamente contido sem destruir nenhuma estrutura. Todas as ordens de evacuação devido a este incêndio foram suspensas, proporcionando algum alívio às comunidades afetadas.

Evacuações e vítimas Na noite de quinta-feira, quase 180.000 pessoas receberam ordem de evacuação devido aos incêndios florestais. Os incêndios causaram um impacto trágico em vidas, com pelo menos 10 mortes confirmadas, de acordo com o escritório do médico legista. O número de mortos deverá aumentar à medida que mais informações forem disponibilizadas.

Esforços contínuos Os bombeiros continuam a combater as chamas em toda a região, concentrando-se em prevenir mais destruição enquanto trabalham para controlar os incêndios. As autoridades pedem aos residentes que sigam as ordens de evacuação e se mantenham informados através da mídia local e de alertas de emergência.

A situação continua grave e as autoridades enfatizam a importância da segurança e da cooperação pública à medida que os incêndios continuam a se espalhar pelo condado de Los Angeles.

