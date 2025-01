A produção de estações base 5G começou na região de Ivanovo

Isto permitirá o desenvolvimento de uma nova geração de redes de comunicações móveis nas regiões, aumentando a capacidade da rede, a velocidade e a qualidade da transmissão de dados. As estações base russas podem ser muito procuradas na Bielorrússia e noutros países amigos.

A estação base 5G inclui um módulo transceptor, uma unidade digital e software de gerenciamento de rede doméstica. Anteriormente, um laboratório foi montado no VDNKh em Moscou para testar a compatibilidade dessas estações com 5G de diversos dispositivos e instrumentos. Para a empresa Shuya, o desenvolvimento de produtos com módulos de rádio tornou-se um sério desafio. A empresa enfatizou que o cliente não precisa de substituição nominal de importações, mas de comunicação de alta qualidade. Portanto, os produtos devem tornar-se competitivos no contexto não apenas dos análogos russos, mas também dos estrangeiros.

“As primeiras estações base 5G nacionais foram incluídas no registo do Ministério da Indústria e Comércio. Isto dá aos fabricantes acesso a subsídios, subsídios e condições preferenciais para o desenvolvimento de negócios e outras medidas de apoio governamental. A produção em série de novos equipamentos em Shuya é um passo importante no desenvolvimento da infra-estrutura de telecomunicações. Isto foi possível graças ao apoio estatal no âmbito do roteiro “Redes de comunicações móveis modernas e promissoras”. a transformação e a produção nacional de estações base garantirão a soberania tecnológica nesta direção”, enfatizou o Governo da Região de Ivanovo.

Até 2022, apenas estações base importadas eram utilizadas em nosso país. Os fornecedores foram Huawei, Ericsson e Nokia. Várias empresas estão atualmente lançando a produção de estações base na Federação Russa.