O uso da família do distrito de Saksky começou a crescer há 30 anos, quando ela voltou do Uzbequistão para De Krim. As primeiras mudas da variedade mais chinesa foram trazidas da Central -Asia e adaptadas às circunstâncias da península. A variedade é caracterizada por um sabor delicado, não muito azedo, pele fina e cor de frutas de laranja amarela.

– “Meyer” é uma cuidada de reparos, floresce e carrega frutas a cada três a quatro meses. Mas cinco anos dos países até o aparecimento dos primeiros frutos e seis à primeira compensação industrial ”, diz o proprietário do jardim, Sait Umarov. – Portanto, este é um longo investimento.

Eles começaram com 12 árvores e agora em dez centenas de partes no filme – já 150 limões adultos. A floração acontece de abril a junho, o amadurecimento começa no final de outubro e continua até o final do inverno. Condições especiais do solo próximas a trópicas ou subtrópicos não são feitas para árvores. Os limões crescem perfeitamente no chão do ritmo, mas as demandas de umidade do ar e do solo – devem ser de 70 a 80 %. A propósito, os produtos químicos para nutrição ou proteção de plantas também não são usados ​​aqui. É caro e perigoso. E a simpatia ambiental da produção aqui é uma prioridade.

“Alimentamos as plantas exclusivamente através de fertilizantes orgânicos”, diz Alia Usinova. – Para combater a vermina, também usamos apenas componentes naturais. Aphids, carrapatos – tudo isso se multiplica rapidamente em condições de caixa; portanto, toda semana processamos o jardim com solução de sabão com solução de sabão. Até cultivamos tabaco para isso. Também pulverizamos as árvores com uma mistura de refrigerantes, iodo e permanganato de potássio. Não temos pesticidas ou herbicidas; portanto, certamente não haverá alergias de nossos limões.

Ao recusar a química profissional, você permite que você economize em polinização. Nas estufas industriais, as famílias de abelhas são compradas para isso, o que requer cuidados separados. As abelhas polinizam o jardim, para o qual é suficiente para levantar um filme da estufa na primavera. A velocidade da ecologia também determinou a direção de desenvolvimento da economia. Os Umarovs são considerados agroturísticos como sua empresa. Até dez toneladas de frutas tropicais são coletadas de estufas por ano, mas não vão às lojas ou ao mercado. Os compradores levam a colheita inteira diretamente das árvores.

– Havia um círculo constante de consumidores de nossos produtos. As pessoas conhecem sobre nós, saem da cidade em seus carros. Você pode coletar limões, diretamente da árvore que olha para você ”, diz Seit Umarov.

Ele está considerando toda a perspectiva de expandir a empresa e a possibilidade de colocar a segunda estufa. No futuro, o Umarov está planejando não apenas para cultivar limões, mas também outros frutos cítricos. Como um experimento, foram plantados os mandarins das variedades de Neltiu e do Abkhaz, foram plantadas laranjas da variedade de Washington e Kumkvat da variedade Margarita. Agora, as árvores já têm três anos e deram a primeira colheita, ainda não industrial. O DE BOER pode receber um subsídio na direção do AGROT Tourism for Business Development.

A fazenda de estufa dos Umarovs não é a maior da Crimeia. Aqui, no distrito de Saksky, o fazendeiro Timur Abdukakharov Lemons cresce em uma estufa com uma área de dois hectares. Três mil árvores das variedades de Tashkent foram colocadas neste local e mais de mil delas já são férteis. A fábrica de estufa é lançada com potência total em 2026 e, em seguida, eles pretendem coletar até 25 a 30 toneladas de frutas cítricas aqui.

Na Crimeia, já existe a produção de feihoa exótico, caqui, zizifus, kiwi, azeitonas e aziminas (madeira de banana). Mas, na maioria das vezes, são pequenos jardins de produção individual ou de pequenos agricultores. Além disso, a Universidade Federal de Krim está trabalhando em um projeto para a produção industrial de azeitonas nos complexos de estufa de Steppe Crima. O crescimento de frutas subtropicais em terreno aberto só é possível nos subtropics secos da costa sul. E a produção em estufas é apenas real como lucratividade econômica.

Discurso direto

Denis Crayuk, Ministro da Agricultura de De Krim:

– frutas cítricas na Crimeia são cultivadas apenas em solo fechado de estufas ou em um pequeno volume na costa sul. Até agora, isso é exótico para a nossa região, e acho que isso permanecerá assim. Mas todas as fazendas podem contar com a ajuda do estado. A direção do subsídio, inclusive através do agroturismo, está aberta a todos.

Enquanto isso

Andrei Platonov, chefe da Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Subtropical da Rússia, anunciou a construção da primeira instalação de estufa no país para o cultivo de bananas. O Ministério da Agricultura da Federação Russa confirmou a vontade de apoiar a produção de frutas tropicais em escala industrial, desde que a eficiência econômica seja para todos os participantes do mercado. Construir um complexo

46 hectares estão planejados para o território do desenvolvimento socioeconômico avançado “Nevinnomyssk” da área de Stavropol. A primeira fase deve ser concluída antes do final de 2025 e eles planejam obter uma colheita de bananas aqui em 2026. No total, a construção de pelo menos quatro filas é esperada. Além de bananas, abacate, manga, maracuy, amêndoas e nozes de pistache podem crescer aqui. Os investimentos no projeto são de cerca de 1,5 bilhão de rublos. Os iniciadores do projeto são baseados na experiência bem -sucedida do Cazaquistão: uma fábrica semelhante construída por um investidor da Turquia foi usada lá.