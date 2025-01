O chefe da agência de Alivio e obras da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) disse na terça -feira que a iminente proibição de Israel da agência da ONU “minará” o alto acordo do fogo na faixa de Gaza.

“A UNRWA é a maior presença da ONU em Gaza, com 13.000 pessoas e 300 lojas. A agência é essencial para apoiar uma população quebrada e o alto incêndio”, disse Philippe Lazzarini durante uma sessão do Conselho de Segurança na Palestina.

Ao apontar que encerrar as operações de ajuda da UNRWA nos territórios palestinos ocupados colocaria em jogo o destino de milhões, Lazzarini alertou que também arriscaria “a parada e as perspectivas de uma solução política que traz uma paz e segurança duradouras . “

“Reduzir nossas operações agora fora de um processo político e quando a confiança na comunidade internacional é tão baixa em Socava El Alto El Fuego”, disse ele, e enfatizou que “isso sabotará a recuperação e a transição política de Gaza”.

Lazzarini descreveu a implementação completa de uma proibição da UNRWA como “desastrosa” para Gaza e alertou que “degradará a capacidade das Nações Unidas, exatamente quando a assistência humanitária deve ser estendida significativamente”.

“Isso só piorará as já catastróficas condições de vida de milhões de palestinos”, acrescentou.

Lazzarini também rejeitou as reivindicações de Israel de transferir os serviços da UNRWA para outras entidades e descreveu o mandato da agência de ajuda como “único”.

Enfatizando que a UNRWA está fazendo a ajuda atual de Gaza, disse: “Os palestinos conhecem e confiam na UNRWA”.

A legislação israelense para unir a agência “zomba do direito internacional e impõe restrições em massa à operação da UNRWA. No entanto, estamos determinados a permanecer e entregar até que não seja mais possível fazê -lo”, disse ele.

O Secretário Geral do Conselho de Refugiados da Noruega, Jan Egeland, disse que “a eliminação de detritos no norte de Gaza poderia levar até 21 anos” e custar “pelo menos US $ 1,2 bilhão por duas décadas”.

“Por duas décadas, as crianças não terão que brincar devido a detritos e detritos e inúmeras bombas não exploradas”, disse ele.

Dizendo que os humanitários no campo estão aumentando sua assistência de assistência para aqueles que são severamente afetados pelo bombardeio implacável de Israel, Egeland apontou as necessidades como acesso total e sem restrições, segurança e proteção, coordenação e supervisão, além de apoio financeiro e operacional.

“Dada a natureza frágil de Alto El Fuego de Gaza e o potencial de mais violência na Cisjordânia, o Conselho de Segurança, de acordo com seu mandato, deve colocar todas as suas energias para alcançar uma resolução pacífica à questão da Palestina, de acordo com Direito Internacional, a Assembléia Geral da ONU “, disse ele.