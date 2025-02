A promotoria busca uma pena de morte para os distúrbios anti -Sij de 1984 condenados: estranho no crime estranho

O escritório do promotor buscou a pena de morte para o ex-líder do Congresso de Sajjan Kumar, condenado na semana passada por um tribunal em Délhi em um caso relacionado ao assassinato de dois SIJs durante os distúrbios anti-sikh de 1984 em seu 1984. Em seu escrito, Apresentação, o Ministério Público argumentou que o caso era mais grave que o caso de estupro e assassinato de gangues de Nirbhaya, uma vez que implicava a orientação Deliberado de uma comunidade inteira.

“O presente caso é mais sério do que o caso de Nirbhaya. “categoria rara digna de pena de morte.

Kumar foi condenado sob a seção 302 do Código Penal Indiano pelos assassinatos de Jaswant Singh e Tarundeep Singh. O escritório do promotor disse que os assassinatos foram realizados brutalmente e diabolicamente, impactando a consciência coletiva da sociedade. O caso, eles argumentaram, não eram apenas assassinatos individuais, mas um crime contra uma comunidade inteira, o que equivale ao genocídio.

A promotoria também declarou que os tumultos levaram à grande migração de SIJs em grande escala, impactando severamente suas vidas e viver. Eles enfatizaram que esses incidentes fraturam a confiança entre as comunidades e interrompem a harmonia social. Kumar, que era membro do Parlamento na época, foi acusado não apenas de proteger as vítimas, mas também participar ativamente da violência, desafiando abertamente o estado de direito.

Dada a magnitude do crime e seu impacto duradouro, o Ministério Público instou o tribunal a conceder a sentença de morte, afirmando que as circunstâncias agravantes excederam em muito qualquer fator atenuante.