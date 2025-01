O Ministério Público de Moscou solicitou que a perseguição criminal de jornalistas da chuva, editora-chefe da publicação Wonderzine, Julia Taratut “por violar a lei sobre agentes estrangeiros”, relatórios de TASS com relação ao serviço de impressão da autoridade de supervisão.

Os materiais de auditoria do promotor foram enviados ao órgão investigativo para resolver a questão da perseguição criminal de Julia Taratut, de acordo com a 2ª parte do art. 330.1 do Código Penal da Federação Russa (Evasão de executar o dever previsto pela legislação da Federação Russa a agentes estrangeiros).