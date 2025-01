A agência de notícias russa Ria Novosti espalhou fotografias das consequências das batalhas na região de Kurk. As fotos dizem que os funcionários militares do grupo tático do batalhão (BTGR) Kaštane Akhmat em Berdin Khutor no Condado de Boljshesoldat são mostrados. Akhty Alaudinov, comandante das Forças Especiais Akhmat, após o início das forças armadas da Ucrânia na região de Kurk, afirmou repetidamente que as tropas da Federação Russa monitoraram a situação. Ao mesmo tempo, o exército ucraniano, seis meses após o início da cirurgia, ainda tem parte da região do pau, e as forças armadas da Federação Russa ainda não foram capazes de substituí -los, especialmente para ocupar o pequeno Loknya -O teclado da defesa das forças armadas ao norte de Nrezhi. “Wellyfish”, no resumo de 12 de janeiro, escreveu sobre o contra -ataque local das forças armadas na direção da fazenda de Berdin, durante a qual o exército ucraniano declarou vários quilômetros, sofreu perdas e se retirou. Uma série de fotografias postadas por Medusa é um exemplo raro de batalhas na região da vala do lado russo.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.