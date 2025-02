Se a humanidade desaparecer, as chances de surgimento de uma nova civilização razoável que podem dominar a tecnologia e sair no espaço são extremamente pequenas.

O motivo está nos recursos esgotados para a produção de uma quantidade suficiente de energia. Nossa civilização se desenvolveu sobre carvão, petróleo e eletricidade. Carvão e petróleo são fósseis naturais, cujo treinamento exigia dezenas de milhões de anos.

Agora, o carvão não é mais formado em quantidades suficientes, porque os cogumelos decompõem a madeira. A situação com petróleo é ainda mais difícil – leva até 350 milhões de anos para formar seu treinamento. Os produtos orgânicos devem se estabelecer no fundo do oceano, cobrindo camadas de rochas sedimentares e, sob uma enorme pressão e temperatura, se transformam em hidrocarbonetos.

Enquanto isso, as reservas existentes da humanidade praticamente controlavam e exaustaram. Como desenvolver uma nova civilização?

A humanidade é a única chance na terra de dominar o cosmos. E não temos permissão para cometer um erro.

