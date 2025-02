A publicação cômica de Elon Musk atrai críticas de Fatphobia em X, os usuários dizem: ‘Ironia, eu não gosto desse homem, zombando …’

O chefe mais rico do mundo e o chefe de Doge, Elon Musk, que está em uma “missão” para neutralizar “ineficiência” e cortar despesas nos Estados Unidos, pousou em água quente depois de compartilhar uma história em quadrinhos que implica que as pessoas com sobrepeso podem Fazem um bom trabalho.

Qual foi a história em quadrinhos da Fatfobic publicada por Elon Musk? A história em quadrinhos, publicada por Elon Musk em sua plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter), gerou críticas generalizadas por tirar sarro de pessoas com excesso de peso, o que implica que elas não podem fazer um trabalho, assim como funcionários magros e fatfobia.

A história em quadrinhos consiste em três painéis: o primeiro mostra Musk, direcionando um funcionário do Twitter com excesso de peso para a academia, o segundo painel mostra um funcionário agora diminuído, completo com uma renomada camisa ‘X’, e o terceiro painel representa um homem com sobrepeso que usa uma Camisa “Governo Federal”, enquanto uma mala “dux” que tem uma aparência de musizcle.

Elon Musk publicou a história em quadrinhos sem comentários ou crédito. Mas os próprios painéis mencionam o desenho animado dos SKs como o criador.

Como os usuários x reagiram? Um usuário simplesmente disse: “Eu não gosto desse homem”.

Alguns não salvaram Musk sua raiva, dizendo: “Você já esteve nua na frente de um cara de espelho?” (sic) e “o fato de Elon estar acima do peso torna esta publicação tão irônica” (sic)

Outros se arrependeram da compra de Elon Musk do antigo Twitter: “Não consigo pensar em nada de bom que venha de sua compra. O segundo que levou os bots dos ventiladores de roda assumiu esse aplicativo ”(sic)

Outros também tentaram usar a analogia de Musk nele, uma que diz: “Rotineiramente, o Twitter leva cerca de 5 minutos para carregar quando o abre. Às vezes, a linha do tempo congela, o site está cheio de erros, nacionalistas brancos, negadores do Holocausto, racistas. E maldita bots. A mulher no segundo painel estaria em um apoio vital.

E outra adição: “Isso é divertido porque, como Elon cuidou, houve um inchaço de características significativas e agora a interface está cheia de botões de IA e métricas inúteis” (sic)

Fonte