A qualidade do ar nesta cidade paquistanesa atinge níveis perigosos, AQI acima de 500 | Notícias do mundo

Poluição do ar no Paquistão: A qualidade do ar no Paquistão atingiu mais uma vez níveis perigosos, com o índice de qualidade do ar (AQI) a subir para 529, classificando-o como perigoso. Isto faz de Lahore a segunda cidade mais poluída do mundo. O principal poluente, PM2,5, atingiu concentração 35,6 vezes superior aos limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo Amanecer.

Em Lahore, as leituras de AQI em vários locais foram as seguintes: Polo Ground em Cantonment registrou 896, Honda Gateway teve 814, NPPMCL foi 812, sede da Powerzone atingiu 752, Zacky Farms mostrou 674, Tufail Road perto de Rahat Bakery foi 631, Valancia Town registrou 605, o Bloco A na cidade de Johar tinha 599 e Askari-X tinha 569.

De acordo com o relatório, a qualidade insegura do ar suscitou grande preocupação entre os residentes da cidade e especialistas em saúde, muitos dos residentes sofrem de graves problemas respiratórios, irritação nos olhos e outros problemas de saúde. Um residente local de Fátima disse: “O ar parece uma espessa camada de fumo. Os meus filhos tossem constantemente e têm dificuldade em respirar”.

O médico alertou que a exposição contínua a níveis tão elevados de poluição pode causar doenças pulmonares, problemas cardíacos e até morte prematura. “Estamos vendo um aumento nas internações hospitalares por problemas respiratórios”, diz o Dr. Ahmed, pneumologista do Hospital Geral de Lahore (LGH). “São necessárias medidas imediatas para proteger a saúde pública”, sugere.

Reagindo à crise, o governo do Punjab introduziu várias medidas para reduzir a poluição. A ministra-chefe, Maryam Nawaz, lançou um plano para instalar sprinklers de água em 1.500 canteiros de obras em Lahore para controlar a poeira. Além disso, o governo forçou os canteiros de obras a usarem telhados verdes para evitar a propagação de poeira e detritos. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), foram instalados sistemas de controle de emissões em 96% das indústrias em Lahore.

“Estamos tomando medidas rigorosas contra os infratores das leis ambientais”, disse o Ministro Marriyum Aurangzeb. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente limpo e saudável para todos os residentes”, disse ele. Na quinta-feira, os Especialistas em Qualidade do Ar do Paquistão (PAQE) divulgaram um comunicado descrevendo medidas de gestão da qualidade do ar para ajudar a reduzir níveis perigosamente elevados de poluição por PM2,5 em Punjab, especialmente em Lahore.

O grupo utilizou dados governamentais e estudos de partilha de fontes para recomendar o encerramento de olarias e fundições, bem como proibir a entrada de veículos pesados ​​desnecessários nas cidades quando se prevêem níveis elevados de poluição.

No entanto, o grupo observou que estas medidas são temporárias e só poderão ser aplicadas por alguns dias. O PAQE também enfatizou que o “Plano de Mitigação do Smog” do governo de Punjab não abordou suficientemente as principais fontes de poluição e sugeriu que as ações propostas deveriam ser apoiadas por evidências sólidas.