A queda da rupia desencadeia uma guerra de palavras entre o partido no poder e a oposição

Nova desvalorização da rupia indiana $A queda de 86 em relação ao dólar americano na segunda-feira desencadeou uma guerra de palavras entre o Partido Bharatiya Janata, no poder, e o Partido do Congresso, da oposição, sobre o desempenho económico da moeda durante os seus respectivos mandatos.

O líder do Congresso, Jairam Ramesh, criticou o primeiro-ministro Narendra Modi na plataforma de mídia social

O chefe da célula de TI do BJP, Amit Malviya, por sua vez, disse que, apesar da desvalorização, a rupia continua a ser uma das moedas mais estáveis ​​do mundo, impulsionada por melhores condições externas, redução dos défices da conta corrente e fortes reservas cambiais, com a sua depreciação ao longo do ano passado. . superando outras moedas importantes.